Ошибки, баги, вопросы - страница 2819
Или, например, хотите исследовать влияние функционала задержек Тестера на результат советника. Для этого нужно оценить, каким становилось проскальзывание. А этого не сделать. Точнее, у меня не получается.
В Тестере получилось это сделать штатным способом. Заменяем значение поля исполнения, как на скрине.
Результат.
Нули изчезли, можно оценивать проскальзывания в Тестере. Для Реала проблема открытая.
замена маркета на лимитку с фиксированным запасом не поможет?
Не поможет, потому как не биржевой лимитник в Тестере исполняется на следующем тике, а не текущем. Как на большинстве реалов.
Лимитники/тейки по текущей цене в Терминале (не в Тестере)
fxsaber, 2020.05.19 11:17
MT5
Другая платформа
На MT5 несколько раз пытался записать видео, т.к. хотелось, чтобы видео было коротким - исполнение произошло за несолько секунд.
у меня похожая функция - смена шаблона на графике. до обновления всё работало отлично, теперь меняет но, на одном графике может получится, несколько окон с шаблоном
У меня тоже самое, обойти баг можно сперва закрыть потом открыть график, второе и дальнейшее применение шаблона дублирует окна
В примере применение пустого шаблона несколько раз
нее - я действительно в первый раз стал использовать сервис Сигналы... и что я вижу? то так считают проценты то эдак... а на следующей неделе что мне ждать в виджете? опять 0%???
у меня возникает когнитивный диссонанс - когда я тут вижу одно - а тут я вижу другое - и чему мне верить тогда????
как это так в виджетах расчитываются проценты???
Виджет показывает данные которым "как бы можно верить". А эту цифру в 4333% можете распечатать и повесить на стенку.
Система автоматически исключает из общего расчета месяцы с аномально большим приростом, а также все месяцы до него, если обнаруживается, что текущие результаты на сигнале не соответствуют прошлым.
Не работает CHART_BRING_TO_TOP
Запускаем скрипт на 1ом (левом) графике... результат:
Фокус на 2ом (правом) графике, а должен был вернуться на 1ый (левый)
Не знаю с какого выпуска появилась эта ошибка, но раньше (build 2085) все нормально работало
Не работает после последнего обновления, но почему-то тех. поддержка не фиксирует это как баг
SEM, 2020.08.08 10:31
После обновления перестала работать функция
Не переключается на 0 график, в чем может быть ошибка?
Привет!!! Что не так с этим примером скрипта ?
выдаёт --- D'1970.01.01 00:00:00'
Привет!!! Что не так с этим примером скрипта ?
выдаёт --- D'1970.01.01 00:00:00'
Это означает, что символа с именем
"NULL"
не существует.
Бывает
"EURUSD"
бывает
"USDJPY"
, но такого символа:
"NULL"
не бывает.
Добавлено: правильно так:
Спасибо!!!
Справка ввела меня в ступор)))