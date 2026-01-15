Ошибки, баги, вопросы - страница 2818
Кстати, я вспомнил, что Вы любитель ренко.
Судя по Вашему вопросу, Вы уже вплотную подошли к пониманию того, что Ваше прошлое утверждение о невозможности применять индикаторы и накладывать эксперты на ренко, сформированный на канвас, - является ошибочным.
Ура!
Можно.
Тестовый скрипт прилагаю.
Результат работы скрипта:
Это прокатит только для интерфейсных индикаторов (наложенных пользователем вручную), но не подойдет для тех, что созданы из советников. Задача максимум в том, чтобы путем включения одного инклуда в исходный код советника внедрить возможность виртуальной автооптимизации. Сейчас это возможно только с плясками с бубном (дополнительная правка исходников или некие умолчания (только текущий _Symbol/_Period), которые сработают не всегда).
А в принципе не понятно, почему функция IndicatorParameters не возвращает два самых главных мета-параметра.
Что касается индикаторов и экспертов на канвасах, то чисто технически всё возможно сделать, но вопрос в том, зачем с этим заморачиваться. Назначение канвасов - другое. А для кастом-котировок есть готовое решение, куда индикаторы и эксперты вписываются стандартным способом.
подскажите - как же правильно рассчитывается прибыль в виджетах и сигналах...
на прошлой неделе - вернее за первые 5 дней торговли я сделал 1000%, потом на следующий день
сделал ещё 1000% - это всё верно отражалось в сигналах и виджетах
так... потом наступила вторая неделя торговли - и тут Бац... и процентов оказалось всего +39%
ну хорошо - думаю ещё поторгую чуток.. и закончу на сегодня - закончил 0 и бац... уже у меня не +39% а все 98%... в на приросте так ваабще +4000%
так сколько же у меня процентов??? 39 или 98 или я должен верить своим глазам - так все 4000%
Да, если индикатор создан функциями IndicatorCreate, iCustom, iMA, iMACD, i... и является беспризорным, т.е. не прикреплен к любому чарту с помощью ChartIndicatorAdd, то, действительно, нельзя узнать ТФ и символ этого индикатора, если этот индикатор создавался не Вами. Если Вами, тогда Вы должны знать символ и ТФ в момент создания индикатора и получения хэндла.
Если индикатор не ваш, то вроде бы и не логично вмешиваться в чужой огород, тем более когда на чартах этого индикатора нет и он является служебным.
Но если индикатор, символ и ТФ которого нужно контролировать по его хэндлу, написан Вами, но используется не Вами или используется бесконтрольно, то можно сделать в нем дополнительный буфер, в котором вшит (через union например) и текущий его ТФ и символ. Тогда даже при простом перебирании хэндлов с помощью вашей специальной функции с использованием CopyBuffer, вы можете узнать ваш ли это индикатор, а если ваш, то считать его текущий символ и ТФ.
Но, согласен с Вами, если бы у IndicatorParameters была возможность снимать ТФ и символ, было бы гораздо проще. Явно этого не хватаей этой функции. Вряд ли отсутствие этого связано с безопасностью, т.к. по незнакомому хэндлу итак имеется полный доступ с содержимому индикатора кроме ТФ и символа.
Ответы на столь наивные вопросы так очевидны, что невольно приходят на ум подозрения о самопиаре. Поверьте, был бы очень рад ошибаться, но .....
нее - я действительно в первый раз стал использовать сервис Сигналы... и что я вижу? то так считают проценты то эдак... а на следующей неделе что мне ждать в виджете? опять 0%???
у меня возникает когнитивный диссонанс - когда я тут вижу одно - а тут я вижу другое - и чему мне верить тогда????
как это так в виджетах расчитываются проценты???
После обновления перестала работать функция
Не переключается на 0 график, в чем может быть ошибка?
Прошу помощи.
Как на левом символе узнать цену маркет-ордера?
На примере советника.
Результат бэктеста.
Нужно знать цены помеченных нулей. Когда речь касается SL/TP - их можно достать из комментария. А вот когда сам делаешь маркет-ордер (не зеленые нули на скрине) - откуда взять?
Это нужно для оценки проскальзываний. Например, в Терминале видите хорошую цену, жмете купить. Сделка прошла. Хотелось бы потом понять, насколько цена сделки отличается от той, что была в Терминале, когда нажимали. Такое ощущение, что MT5 не позволяет сделать простейшего анализа!
Или, например, хотите исследовать влияние функционала задержек Тестера на результат советника. Для этого нужно оценить, каким становилось проскальзывание. А этого не сделать. Точнее, у меня не получается.
Вопрос, как узнать цену маркет-ордера, если она в MqlTradeRequest задавалась ненулевой?
замена маркета на лимитку с фиксированным запасом не поможет?
у меня похожая функция - смена шаблона на графике. до обновления всё работало отлично, теперь меняет но, на одном графике может получится, несколько окон с шаблоном