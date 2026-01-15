Ошибки, баги, вопросы - страница 2817

можно ли посредством MQL получить управление вот этой цифрой? (это окошко от линии на графике в MT)
  
TesterMaxProfit.all_symbols.M1.20200727.20200805.42.405CEC9C4975113F378E5F241968A332.opt

Подскажите, по какому алгоритму формируется название opt-файлов?

 

по мт4 - как мне сдается, ChartSaveTemplate(...) работает с ошибками, билд 1280

вот скрипт:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              Test.mq4            |
//|                   Copyright 2006-2015, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2006-2015, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "http://www.mql4.com"
#property strict
#property show_inputs

void OnStart()
{
   string s_Symbol = Symbol();
   string s_EA_Name = "eStomper_02";
   string s_MagicChartIDSuffix = "MagicChart";
   int i_Magic = 1;
   string s_GlobalMagicChartID;
   string s_Period = _Period;
   
   s_GlobalMagicChartID = StringConcatenate(s_EA_Name,"-",s_MagicChartIDSuffix,"-",i_Magic,"-",s_Symbol,"-",s_Period);
   if(ChartSaveTemplate(0,s_GlobalMagicChartID))
   {
      Print("s_GlobalMagicChartID=",s_GlobalMagicChartID);     
   }
   else
   {
      Print(__FUNCTION__," Couldnot Save template : " + s_GlobalMagicChartID + ".tpl" + "Error = " + GetLastError());
      return;
   }
}
//+------------------------------------------------------------------+
для М1 и М5 имя шаблона усекается, _Period - в имени шаблона не присутсвует..

смотрю полный игнор, но вот если сделать так, то все в порядке. явно в компиляторе ошибка, что-то типа неправильного выравнивания.



//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              Test.mq4            |
//|                   Copyright 2006-2015, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2006-2015, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "http://www.mql4.com"
#property strict
#property show_inputs

void OnStart()
{
   string s_Symbol = Symbol();
   string s_EA_Name = "eStomper_02";
   string s_MagicChartIDSuffix = "MagicChart";
   int i_Magic = 1;
   string s_GlobalMagicChartID;
   string s_Period = _Period;
   
   if (s_Period == "1" || s_Period == "5")
   {
      s_Period = "0" + s_Period;
   }
   s_GlobalMagicChartID = StringConcatenate(s_EA_Name,"-",s_MagicChartIDSuffix,"-",i_Magic,"-",s_Symbol,"-",s_Period);
   if(ChartSaveTemplate(0,s_GlobalMagicChartID))
   {
      Print("s_GlobalMagicChartID=",s_GlobalMagicChartID);     
   }
   else
   {
      Print(__FUNCTION__," Couldnot Save template : " + s_GlobalMagicChartID + ".tpl" + "Error = " + GetLastError());
      return;
   }
}
 fxsaber:
 
Подскажите, по какому алгоритму формируется название opt-файлов?
 
 
Это MD5 от значений входных параметров эксперта (для оптимизируемых - start-step-stop, для неоптимизируемых - текущее значение)
 
 Pavel Verveyko:
 можно ли посредством MQL получить управление вот этой цифрой? (это окошко от линии на графике в MT)
 
 Rorschach:
 С помощью этой библиотеки 
 
Вопрос на засыпку. Как по хэндлу индикатора узнать символ и таймфрейм, для которых он создан?
 
В MQL API имеется функция IndicatorParameters, чтобы прочитать параметры индикатора, но её недостаточно: какой смысл знать, например, период, если не известен символ и таймфрейм? Или это упущение, или я не могу найти, как это делается - дайте плиз ссылку.

	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 Stanislav Korotky:
 
Вопрос на засыпку. Как по хэндлу индикатора узнать символ и таймфрейм, для которых он создан?
 
 
никак
 
в прошлом году @fxsaber задавал такой же вопрос, но применительно к файлам - как по хендлу узнать имя файла, решения не существует
 
только свой контейнер использовать для этих целей, вот нашел предложенный контейнер для для хендла файла от @fxsaber
 
struct FILE
{
  const int handle;
  
  FILE( const string FileName, const int Flags ) : handle(::FileOpen(FileName, Flags)) {}  
  ~FILE( void ) { if (this.handle != INVALID_HANDLE) ::FileClose(this.handle); }
};

	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 Stanislav Korotky:
 
Вопрос на засыпку. Как по хэндлу индикатора узнать символ и таймфрейм, для которых он создан?
 
В MQL API имеется функция IndicatorParameters, чтобы прочитать параметры индикатора, но её недостаточно: какой смысл знать, например, период, если не известен символ и таймфрейм? Или это упущение, или я не могу найти, как это делается - дайте плиз ссылку.
 
 
 Igor Makanu:
 
никак
 
 
Можно.
 
bool FindIndicatorByHandle(long handle, string &symbol, ENUM_TIMEFRAMES &timeframe, long &ChartId, int &sub_win, string &Name) {
   long chart_id =ChartFirst();
   while (chart_id!=-1) {
      int total_sub = (int)ChartGetInteger(chart_id,CHART_WINDOWS_TOTAL);
      int total_ind;
      for(int i=0; i<total_sub; i++) {
         total_ind = ChartIndicatorsTotal(chart_id,i);
         for (int j=0; j<total_ind; j++) {
            string name = ChartIndicatorName(chart_id,i,j);
            if (ChartIndicatorGet(chart_id,i,name)== handle) {
               ChartId=chart_id;
               symbol= ChartSymbol(chart_id);
               timeframe=ChartPeriod(chart_id);
               sub_win=i;
               Name=name;
               return true;
            }
         }
      }
      chart_id=ChartNext(chart_id);
   }
   return false;
}
 
Тестовый скрипт прилагаю.
 
Результат работы скрипта:
 
2020.08.07 01:39:43.435 All_Indicators (US30Index,M1)   Market Watch: CADRUB  USDRUB  USDCAD  EURCAD  EURUSD  .BrentCrud  XAUUSD  GBPAUD  BTCUSD  US30Index  USDJPY  Symb001  USD-BTC  EURCHF  USDCHF  
2020.08.07 01:39:43.498 All_Indicators (US30Index,M1)   Chart EURUSD PERIOD_M1 has indicators: TestMinMax(handle=10)   RVI(10)(handle=11)   RSI_154(14)(handle=12)   
2020.08.07 01:39:43.499 All_Indicators (US30Index,M1)   Chart .BrentCrud PERIOD_M1 has indicators: 
2020.08.07 01:39:43.500 All_Indicators (US30Index,M1)   Chart CADRUB PERIOD_M1 has indicators: 
2020.08.07 01:39:43.501 All_Indicators (US30Index,M1)   Chart USDCAD PERIOD_M5 has indicators: 
2020.08.07 01:39:43.502 All_Indicators (US30Index,M1)   Chart US30Index PERIOD_M1 has indicators: MA(100)(handle=13)   TestMinMax(handle=14)   
2020.08.07 01:39:43.505 All_Indicators (US30Index,M1)   Chart .BrentCrud PERIOD_D1 has indicators: DinTF(handle=15)   
2020.08.07 01:39:43.509 All_Indicators (US30Index,M1)   Chart USDRUB PERIOD_M1 has indicators: Bands(200)(handle=16)   Env(10)(handle=17)   MACD(12,26,9)(handle=18)   RSI(14)(handle=19)   
2020.08.07 01:39:43.523 All_Indicators (US30Index,M1)   Chart EURUSD PERIOD_M30 has indicators: MA(15)(handle=20)   TestMinMax(handle=21)   
2020.08.07 01:39:43.527 All_Indicators (US30Index,M1)   Chart .BrentCrud PERIOD_M5 has indicators: 
2020.08.07 01:39:43.527 All_Indicators (US30Index,M1)   Chart USDCAD PERIOD_M15 has indicators: DinTF(handle=22)   
2020.08.07 01:39:43.527 All_Indicators (US30Index,M1)   Chart USDCAD PERIOD_H1 has indicators: pMa(2 - 940)(handle=23)   !Channels_3.05)(handle=24)   
2020.08.07 01:39:43.528 All_Indicators (US30Index,M1)   Chart USDCAD PERIOD_H4 has indicators: 
2020.08.07 01:39:43.528 All_Indicators (US30Index,M1)   Chart XAUUSD PERIOD_M1 has indicators: Tick(handle=25)   
2020.08.07 01:39:43.528 All_Indicators (US30Index,M1)   --------------------------------------------------------------------------------
2020.08.07 01:39:43.528 All_Indicators (US30Index,M1)   Попробуем найти индикатор по хэндлу h = 18
Нашли: USDRUB  PERIOD_M1, chart_id = 128968168864101623, подокно = 1, короткое имя = MACD(12,26,9)


	          



		          

			          

    Файлы:
  

      

          All_Indicators.mq5
 6 kb      

  




		          


	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 Nikolai Semko:
 
Можно.
 
 
наверное будет работать Ваш код
 
я никогда не пользовался ChartIndicatorGet(), только сейчас в справке нашел
 
но все равно, проще хендл индикатора привязывать сразу к имени индикатора в своем коде, хотя возможно задача узнать, что пользователь самостоятельно запускал
 

 
