Ошибки, баги, вопросы - страница 2817
Подскажите, по какому алгоритму формируется название opt-файлов?
по мт4 - как мне сдается, ChartSaveTemplate(...) работает с ошибками, билд 1280
вот скрипт:
Это MD5 от значений входных параметров эксперта (для оптимизируемых - start-step-stop, для неоптимизируемых - текущее значение)
42 - реальные тики, оптимизация по символам
можно ли посредством MQL получить управление вот этой цифрой? (это окошко от линии на графике в MT)
С помощью этой библиотеки
большое спасибо
Вопрос на засыпку. Как по хэндлу индикатора узнать символ и таймфрейм, для которых он создан?
В MQL API имеется функция IndicatorParameters, чтобы прочитать параметры индикатора, но её недостаточно: какой смысл знать, например, период, если не известен символ и таймфрейм? Или это упущение, или я не могу найти, как это делается - дайте плиз ссылку.
в прошлом году @fxsaber задавал такой же вопрос, но применительно к файлам - как по хендлу узнать имя файла, решения не существует
только свой контейнер использовать для этих целей, вот нашел предложенный контейнер для для хендла файла от @fxsaber
Можно.
Тестовый скрипт прилагаю.
Результат работы скрипта:
наверное будет работать Ваш код
я никогда не пользовался ChartIndicatorGet(), только сейчас в справке нашел
но все равно, проще хендл индикатора привязывать сразу к имени индикатора в своем коде, хотя возможно задача узнать, что пользователь самостоятельно запускал
спасибо! познавательно