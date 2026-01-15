Ошибки, баги, вопросы - страница 2814
Результат: 0
Ожидалось: 4
у меня вообще приложение не отвечает, с райзенами наверное не дружит
и программа тебе говорит PowerManager посмотреть, попробуй сменить минимальное состояние проца, обычно оно 5%, сменить на 99-100%
Сделал.
и в каком режиме работы у тебя такая красната, если в тестере, то может так и положено, я не вникал в работу этой программы, помню что микрофризы с помощью нее смотрят
а для работы МТ, может тебе надо минимальную частоту проца поменять, чтоб он не дергался, в простое от этого он потреблять больше не станет
Краснота в любом режиме наблюдается.
Сделал.
Краснота в любом режиме наблюдается.
sfc /scannow (команда проверки системных файлов)
malwarebytes (бесплатная версия пойдет, ищет все вредное)
Не могу понять почему советник не закрывает сделки. Есть 2 сигнала допустим 40 и 20. Ставлю на открытие 30 а закрытие оставляю 10. По идее при изменение движения одно из индикаторов появляется сигнал на закрытие, но сделка всё равно продолжает работать. Как это исправить?
Ничего не понятно. Какие сигналы? Какие 40?
Есть signal thresholdopen и thresholdclose, по умолчанию они равны 10. С сигналов индикаторов приходят паттерны. Допустим 2 индикатора с паттернами 20 и 40. После расчёта этих паттернов получается 30 или 10. И согласно документации если поставить open 30, a close 10, то как только один из индикаторов переворачивается сделка должна автоматически закрыться. А этого не происходит. Сделки закрываются и открываются только когда оба индикатора переворачиваются, т.е. на - 30 и +30.
Никаких "допустим". Сформируйте в Мастере MQL5 советник. Прикрепите его к сообщению и только потом будет говорить. Пока у Вас не сложилось четкого понимания как работают советники на базе сигналов пользовательских индикаторов.
Кстати, Вы статью Мастер MQL5: Новая версия читали? Картинку из статьи
разобрали и поняли как это работает?
В том то и дело что разобрался. Но не работает как надо. Приходится использовать костыли, хотел бы без них.
"Костыли", "баг" - лексикон тех, кто плавает в теме и пытается выдать свои ошибки за ошибки терминала.
Пожалуйста, сформируйте в Мастере MQL5 советник. Прикрепите его к сообщению и только потом будет говорить.