Справка ввела меня в ступор)))
В справке написано без кавычек. Так-что вы сами ввели себя туда.
Бородатый вопрос. Но не понимаю такого результата.
100 раз было сказано: "не используйте точное сравнение даблов, а используйте эпсилон". В том числе в нашей документации.
Даже 0.3 или 0.7 не сравнятся со своими представлениями. Примите и смиритесь. Или идите и учитесь (в MTI, например)
Сравнение даблов делать умею, конечно.
Вы не поняли вопроса.
Тут есть ещё нюансы.
Вещественное число, умноженное на 0.5 может не сравниться с тем же числом, разделённым на 2.0
fxsaber, 2020.08.10 09:04
Извините, но слышать это от вас как-то странно.
Повторяю свой вопрос.
Все так. Но вопрос заключался в том, почему число 1.79435 не является нормализованным до 5-го знака после запятой?
нормализация это не округление
@Slava пишет о том, что внутренне представление double отличаются:
2020.08.10 13:33:37.737 tst_normalize (EURUSD,H1) NORM_DOUBLE = 1.79435
2020.08.10 13:33:37.737 tst_normalize (EURUSD,H1) LongToHex(tmp.ul_value) = 3FFCB5A858793DDA
2020.08.10 13:33:37.737 tst_normalize (EURUSD,H1) CONST_DOUBLE = 1.79435
2020.08.10 13:33:37.737 tst_normalize (EURUSD,H1) LongToHex(tmp.ul_value) = 3FFCB5A858793DD9
ЗЫ: где то был хороший пост @Nikolai Semko , он очень качественно описал работу с double, может найду ссылку выложу
UPD: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2623#comment_14473837