попробуйте увеличить приоритет процессов МТ5 до максимального. по результатам (пропадут фризы или останутся) можно будет о чем то судить. если тормоза пропадут или существенно снизятся, то однозначно присутствует что-то, что душит работу терминала.
убедитесь дополнительно, что все критичные драйвера железа в актуальном состоянии.
Спасибо, повышу приоритет.
LatencyMon стоит попробовать
Спасибо, показывает якобы какую-то проблему. Попробую разобраться.
Поищите на тему ОС для аудио. При построении аудиосистемы на базе ПК много внимания уделяется bitperfect'ности. В первую очередь это относится к системному таймеру и приорететам процессов. Создаются специальные минималистичные сборки ОС, где оставляют минимальное количество процессов, отключают wifi и прочее ненужное оборудование, повышают преоритет плеера, выставляют максимальную частоту таймера и тд. и тп.DPC Latency Checker
Спасибо, покурю форум. DPS_Latency_Checker показывает, что все отлично.
Большое спасибо за отклик. Подскажите плиз, на будующее, как искать такие спотыкачи? Вот как вы увидели, я ведь его и запустить не могу, все виснет и не реагирует? Что с этой строкой может быть не так? По инструкции
возвращает отрицательное значение в случае если объект не найден. Как еще можно проверить, если не сравнивать с нулем, что-бы не спотыкалось ???
Проверьте в билд 2564 - у меня работает.
Спасибо, показывает якобы какую-то проблему. Попробую разобраться.
вроде не в железе дело, а в драйверах и загаженности Windowsпопробуй через драйвер паки автоматом обновить все драйвера
Если следить за тормозами предполагается не полностью автоматически, а с присутствием человека, то все же стоит попробовать ProcessExplorer для начала - он в наглядном виде покажет, кто нагружает проц, диск или сеть. Например, частенько замечал, что винда начинает крутить диском усиленно на пустом месте. Поставил ProcessExplorer и выяснил, что это дефрагментатор просыпается (хотя я его не настраивал). ProcessMonitor умеет логгировать производительность.
Тоже не смог разобраться, как найти проблему в момент загруза памяти и почти остановки компа Латенси, ПроцЭкп хотя бы показывает какой процесс грузит.
Сложная задача, по хорошему все надо смотреть, и процессы и связь и драйвера (конфликты).
Может поможет упростить задачу, поставив тестовые терминалы на чистый комп с минимумом задач и грузить бы терминалы.
не получается загружать историю в пустой терминал или в ранее не использованный символ
запускаю на М1, все загружается, на H1 грузится ~720 баров и все, индикатор требует гораздо меньше для работы, но загрузка дальнейших баров прекращается и индикатор не отрисовывается правильно (если задать проверку на наличие примерно баров на 900, то вообще работа индикатора прекращается),
пока не уменьшить масштаб или хорошо сдвинуть график в сторону или на более высокий период не переключить, при этом кнопка Обновить график не помогает,
из 7 символов, постоянно выборочно на 1 такое случается, на полностью загруженной истории все работает
в ручной работе или на одиночном графие это былобы сразу заметно, но на мультивалютнике который работает на М1, но берет еще данные с H1 проблемно, никакая проверка не помогает, данные ведь он дается, но с неверно отрисованного индикаторакак объяснить заказчику что ему надо загрузить сразу всю базу за 2 года?
Так и остается драконовское ограничение из прошлого века на число символов 63 в строковых входных параметрах.
И даже предупреждение не выдается ни при компиляции, ни при запуске MQL-программ о том, что строка будет усечена. Уж какие там линтеры...
вроде не в железе дело, а в драйверах и загаженности Windowsпопробуй через драйвер паки автоматом обновить все драйвера
Все обновил, гадость сохранилась.
Интересно, у кого-нибудь в течение часа ситуация лучше выгладит... Ссылки на описание и прогу.