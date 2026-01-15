Ошибки, баги, вопросы - страница 2812

Новый комментарий
 
Andrey Dik:

попробуйте увеличить приоритет процессов МТ5 до максимального. по результатам (пропадут фризы или останутся) можно будет о чем то судить. если тормоза пропадут или существенно снизятся, то однозначно присутствует что-то, что душит работу терминала. 

убедитесь дополнительно, что все критичные драйвера железа в актуальном состоянии.

Спасибо, повышу приоритет.

Fast235:

LatencyMon стоит попробовать

Спасибо, показывает якобы какую-то проблему. Попробую разобраться.

Rorschach:

Поищите на тему ОС для аудио. При построении аудиосистемы на базе ПК много внимания уделяется bitperfect'ности. В первую очередь это относится к системному таймеру и приорететам процессов. Создаются специальные минималистичные сборки ОС, где оставляют минимальное количество процессов, отключают wifi и прочее ненужное оборудование, повышают преоритет плеера, выставляют максимальную частоту таймера и тд. и тп.

DPC Latency Checker

Спасибо, покурю форум. DPS_Latency_Checker показывает, что все отлично.

 
Добрый день! В Alpari MT4 сделки от сигнала копируются но не отражаются на графике. Подскажите пож, как исправить?
 
Sergey Voytsekhovsky:

Большое спасибо за отклик. Подскажите плиз, на будующее, как искать такие спотыкачи? Вот как вы увидели, я ведь его и запустить не могу, все виснет и не реагирует? Что с этой строкой может быть не так? По инструкции 

возвращает отрицательное значение в случае если объект не найден. Как еще можно проверить, если не сравнивать с нулем, что-бы не спотыкалось ???

Проверьте в билд 2564 - у меня работает.


 
fxsaber:

Спасибо, показывает якобы какую-то проблему. Попробую разобраться.

LatencyMon - при покупке компа, наверное, обязательная программа.

К сожалению, очень сложно разобраться, как решить проблемы, что она показывает.

 
fxsaber:

LatencyMon - при покупке компа, наверное, обязательная программа.

К сожалению, очень сложно разобраться, как решить проблемы, что она показывает.

вроде не в железе дело, а в драйверах и загаженности Windows

попробуй через драйвер паки автоматом обновить все драйвера
 
fxsaber:

LatencyMon - при покупке компа, наверное, обязательная программа.

К сожалению, очень сложно разобраться, как решить проблемы, что она показывает.

Если следить за тормозами предполагается не полностью автоматически, а с присутствием человека, то все же стоит попробовать ProcessExplorer для начала - он в наглядном виде покажет, кто нагружает проц, диск или сеть. Например, частенько замечал, что винда начинает крутить диском усиленно на пустом месте. Поставил ProcessExplorer и выяснил, что это дефрагментатор просыпается (хотя я его не настраивал). ProcessMonitor умеет логгировать производительность.

Log %CPU by Process over time
Log %CPU by Process over time
  • 2012.07.26
  • PhantomDrummer PhantomDrummer 769 3 3 gold badges 9 9 silver badges 15 15 bronze badges
  • superuser.com
Is there any easy way on Windows to log %CPU time per process over time to a file for later analysis? As far as I can see... Task manager shows me the %CPU per process but only visually - no way to save to a file. Perfmon will let me save to a file, and will additionally create a time-based file (taking snapshots at specified time intervals...
 
fxsaber:

LatencyMon - при покупке компа, наверное, обязательная программа.

К сожалению, очень сложно разобраться, как решить проблемы, что она показывает.

Тоже не смог разобраться, как найти проблему в момент загруза памяти и почти остановки компа Латенси, ПроцЭкп хотя бы показывает какой процесс грузит.

Сложная задача, по хорошему все надо смотреть, и процессы и связь и драйвера (конфликты).

Может поможет упростить задачу, поставив тестовые терминалы на чистый комп с минимумом задач и грузить бы терминалы.

 

не получается загружать историю в пустой терминал или в ранее не использованный символ

запускаю на М1, все загружается, на H1 грузится ~720 баров и все, индикатор требует гораздо меньше для работы, но загрузка дальнейших баров прекращается и индикатор не отрисовывается правильно (если задать проверку на наличие примерно баров на 900, то вообще работа индикатора прекращается),

пока не уменьшить масштаб или хорошо сдвинуть график в сторону или на более высокий период не переключить, при этом кнопка Обновить график не помогает,

из 7 символов, постоянно выборочно на 1 такое случается, на полностью загруженной истории все работает 

в ручной работе или на одиночном графие это былобы сразу заметно, но на мультивалютнике который работает на М1, но берет еще данные с H1 проблемно, никакая проверка не помогает, данные ведь он дается, но с неверно отрисованного индикатора

как объяснить заказчику что ему надо загрузить сразу всю базу за 2 года?
 

Так и остается драконовское ограничение из прошлого века на число символов 63 в строковых входных параметрах.

И даже предупреждение не выдается ни при компиляции, ни при запуске MQL-программ о том, что строка будет усечена. Уж какие там линтеры...

 
Fast235:

вроде не в железе дело, а в драйверах и загаженности Windows

попробуй через драйвер паки автоматом обновить все драйвера

Все обновил, гадость сохранилась.

Интересно, у кого-нибудь в течение часа ситуация лучше выгладит... Ссылки на описание и прогу.

1...280528062807280828092810281128122813281428152816281728182819...3696
Новый комментарий