Ошибки, баги, вопросы - страница 1403
Что это значит? Что за информация в тестере стратегий?
В каких случаях возникает "Internal compiler error"? Не указано место в коде, где возникла данная ошибка. А появилась она после обновления до последнего билда. Чёрт меня дёрнул обновиться...
И как я вижу в этой ветке, такое случилось не только меня. В общем всё как обычно... Ох уж эти горе-разработчики.
Это дизассемблированный код. Подозреваю, что это исключительно для служебного пользования. Не понятно как такое могло появиться у пользователя.
В том то и дело, что место неизвестно.
Можете приложить исходник программы в сервисдеске? Мы обязательно разберемся.
Всем привет. А... в тестере должна работать функция OnTimer()?
В версии терминала 1191 - не работает. Сервисдеск #1331708
В тестере OnTimer работает. Попробуйте прогнать простейший эксперт
Вот его логи
В этом месте ничего не меняли
А в индикаторах работает? Вопрос по ним.
Ну так и спрашивайте про индикаторы в тестере.
Разбираемся.
В сервисдеске я все описал. Про индикатор уточнил сразу. Даже код привел.
Да. Я прочитал.
Разбираемся