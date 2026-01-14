Ошибки, баги, вопросы - страница 1403

 Что это значит? Что за информация в тестере стратегий?

 

В каких случаях возникает "Internal compiler error"?   Не указано место в коде, где возникла данная ошибка.    А появилась она после обновления до последнего билда.  Чёрт меня дёрнул обновиться...

И как я вижу в этой ветке, такое случилось не только меня.  В общем всё как обычно... Ох уж эти горе-разработчики.

 
Это дизассемблированный код. Подозреваю, что это исключительно для служебного пользования. Не понятно как такое могло появиться у пользователя.
 
Это крешдамп самого приложения тестера.
 
В том то и дело, что место неизвестно.

Можете приложить исходник программы в сервисдеске? Мы обязательно разберемся.

 
В версии терминала 1191 - не работает. Сервисдеск #1331708 

В тестере OnTimer работает. Попробуйте прогнать простейший эксперт

Вот его логи

2015.10.19 08:53:09.876 Startup MetaTester 5 x64 build 1191 (16 Oct 2015)
2015.10.19 08:53:09.880 Server  MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
2015.10.19 08:53:09.880 Startup initialization finished
2015.10.19 08:53:10.137 127.0.0.1       login (build 1191)
2015.10.19 08:53:10.140 Network 38680 bytes of account info loaded
2015.10.19 08:53:10.140 Network 1490 bytes of tester parameters loaded
2015.10.19 08:53:10.140 Network 196 bytes of input parameters loaded
2015.10.19 08:53:10.140 Network 479 bytes of symbols list loaded
2015.10.19 08:53:10.140 Tester  expert file added: Experts\TestTimer.ex5. 4483 bytes loaded
2015.10.19 08:53:10.151 Tester  initial deposit 50000.00 USD, leverage 1:100
2015.10.19 08:53:10.153 Tester  successfully initialized
2015.10.19 08:53:10.153 Network 17 Kb of total initialization data received
2015.10.19 08:53:10.153 Tester  Intel Core i7-3770  @ 3.40GHz, 16351 MB
2015.10.19 08:53:10.187 Symbols EURUSD: symbol to be synchronized
2015.10.19 08:53:10.187 Symbols EURUSD: symbol synchronized, 3384 bytes of symbol info received
2015.10.19 08:53:10.187 History EURUSD: history synchronization started
2015.10.19 08:53:10.648 History EURUSD: load 3.69 Mb of history data to synchronize
2015.10.19 08:53:10.648 History EURUSD: history synchronized from 2010.01.04 to 2015.10.16
2015.10.19 08:53:10.972 History EURUSD,H1: history cache allocated for 11228 bars and contains 10790 bars from 2014.01.01 23:00 to 2015.09.30 23:00
2015.10.19 08:53:10.973 History EURUSD,H1: history begins from 2014.01.01 23:00
2015.10.19 08:53:10.973 Tester  EURUSD,H1 (MetaQuotes-Demo): every tick generating
2015.10.19 08:53:10.973 Tester  EURUSD,H1: testing of Experts\TestTimer.ex5 from 2015.10.01 00:00 to 2015.10.18 00:00 started
2015.10.19 08:53:10.993 TestTimer (EURUSD,H1)   2015.10.01 00:01:00   OnTimer
2015.10.19 08:53:11.115 TestTimer (EURUSD,H1)   2015.10.01 00:02:00   OnTimer
2015.10.19 08:53:11.179 TestTimer (EURUSD,H1)   2015.10.01 00:03:00   OnTimer
2015.10.19 08:53:11.220 TestTimer (EURUSD,H1)   2015.10.01 00:04:00   OnTimer
2015.10.19 08:53:11.269 TestTimer (EURUSD,H1)   2015.10.01 00:05:00   OnTimer
2015.10.19 08:53:11.350 TestTimer (EURUSD,H1)   2015.10.01 00:06:00   OnTimer
2015.10.19 08:53:11.424 TestTimer (EURUSD,H1)   2015.10.01 00:07:00   OnTimer
2015.10.19 08:53:11.594 TestTimer (EURUSD,H1)   2015.10.01 00:08:00   OnTimer
2015.10.19 08:53:11.692 TestTimer (EURUSD,H1)   2015.10.01 00:09:00   OnTimer
2015.10.19 08:53:11.799 TestTimer (EURUSD,H1)   2015.10.01 00:10:00   OnTimer
2015.10.19 08:53:11.928 TestTimer (EURUSD,H1)   2015.10.01 00:11:00   OnTimer
2015.10.19 08:53:12.034 TestTimer (EURUSD,H1)   2015.10.01 00:12:00   OnTimer
2015.10.19 08:53:12.148 TestTimer (EURUSD,H1)   2015.10.01 00:13:00   OnTimer
2015.10.19 08:53:12.571 TestTimer (EURUSD,H1)   2015.10.01 00:14:00   OnTimer
...
2015.10.19 08:53:27.644 TestTimer (EURUSD,H1)   2015.10.16 23:56:00   OnTimer
2015.10.19 08:53:27.644 TestTimer (EURUSD,H1)   2015.10.16 23:57:00   OnTimer
2015.10.19 08:53:27.644 TestTimer (EURUSD,H1)   2015.10.16 23:58:00   OnTimer
2015.10.19 08:53:27.644 TestTimer (EURUSD,H1)   2015.10.16 23:59:00   OnTimer
2015.10.19 08:53:27.644 Tester  final balance 50000.00 USD
2015.10.19 08:53:27.649 Tester  EURUSD,H1: 1632176 ticks (288 bars) generated in 0:00:01.266 (total bars in history 11078, total time 0:00:01.282)
2015.10.19 08:53:27.649 Tester  234 Mb memory used
2015.10.19 08:53:27.649 Tester  log file "C:\Users\stringo\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20151019.log" written
2015.10.19 08:53:27.890 Tester  tester agent shutdown started
2015.10.19 08:53:27.899 Tester  shutdown tester machine
2015.10.19 08:53:27.908 Tester  tester agent shutdown finished
2015.10.19 08:53:36.618 127.0.0.1       login (build 1191)
2015.10.19 08:53:36.627 127.0.0.1       MetaTester 5 forced to close
2015.10.19 08:53:36.872 Server  MetaTester 5 stopped

В этом месте ничего не меняли

А в индикаторах работает? Вопрос по ним.
 
Ну так и спрашивайте про индикаторы в тестере.

Разбираемся.

В сервисдеске я все описал. Про индикатор уточнил сразу. Даже код привел.
 
Да. Я прочитал.

Разбираемся

