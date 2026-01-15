Ошибки, баги, вопросы - страница 2805

A100:

Работало... беру прошлогодний, почти годичной давности основной код, который работал длительное время... компилирую - а ничего не компилируется - всплывают ошибки. И это еще не все разобрал

Извлек из старых запасов build 2085x32 - все компилируется - можете сами попробовать

 
Бросьте мне для коллекции, плиз. 3 экзешника, если есть.

 
Один только есть: MetaEditor. Попробовал прикрепить к сообщению metaeditor.zip - не дает: Размер файла превышает максимально допустимое значение

 
Одного эдитора мало. Ладно, спасибо за попытку.

Если что, контактная информация есть в профиле.

 
Aleksander:
щас попробую видео снять, как мой советник смотрит в будущее и цена в тестере послушно шагает к предполагаемым итогам - а так же Заранее высчитывает сумму пунктов которые пройдет цена...

Прежде чем делать такие заявления нужно думать головой и понимать что Вы сделали.

А Вы сохранили шаблон после теста на котором остались все метки линии и текст.

Когда Вы заново запустили своего советника открылся шаблон с уже нанесенными данными.


Что бы такого не было, сделайте пустой шаблон для тестера.

 

В последних версиях в том числе в тестовых наблюдается странный баг, при тестировании на одном из сетевых клиентов после обновления на 2543 выдает:

2020.07.24 19:03:12.187 Tester expert file C:\Users\Администратор.WIN-FMFU36M7USD\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\9EB2973C469D24060397BB5158EA73A5\MQL5\StochasticCCI.ex5 open error [2]

а вообще то должен брать в C:\Users\Администратор.WIN-FMFU36M7USD\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\9EB2973C469D24060397BB5158EA73A5\MQL5\ Indicators \StochasticCCI.ex5

Победить можно перенеся в папку  C:\Users\Администратор.WIN-FMFU36M7USD\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\9EB2973C469D24060397BB5158EA73A5\MQL5\ но это не выход ....


 
Подскажите, а мт5 с ключом /portable уже не поддерживается?
Попробовал сделать портабл версию, в ярлыке прописал /portable, из ...AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal, тоже всё в корневой каталог терминала положил.
Сам каталог  ...AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal  удалил.
Но при запуске терминала всё равно  создаётся  ...AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal.
 
все работает

 
Vladimir Pastushak:

все работает

Наверно я не правильно копирую из AppData\Roaming
Подскажи пожалуйста, какую папку копировать в корень терминала.
 
Можете никакую никуда ничего не копировать при условии что у вас нет своих советников, индикаторов или скриптов. При первом запуске terminal64.exe с ключом /portable терминал сам создаёт нужные папки в папке размещения и закачивает в них всё что надо.

Получается типа этого

Верхняя строка это путь к терминалу.

