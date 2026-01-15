Ошибки, баги, вопросы - страница 2739
Вышла версия МТ4 1262. Проблема отладчика осталась.
Серьёзная недоработка компилятора.
В таком коде
компилятор выдает предупреждение только на неиспользование переменной a1.
Но не выдает на a2, т. к. видимо считает, что инициализация - это использование.
Если уважаемые разработчики поправят это, то очень многие программисты, у которых программы сотни и тысячи строк кода очень удивятся, когда узнают сколько лишнего они понаписали.
Большая просьба команде разработчиков привести связку компилятор - IDE (MetaEditor) к общемировым стандартам в этом вопросе.
Спасибо.
Как обновили ?
Так ей сто лет в обед ...
От 11-го февраля версия.
Несколько раз перезагрузить терминал - должно подхватиться обновление, при условии подключения к MetaQuotes-Demo.
Несколько раз перезагрузить терминал - должно подхватиться обновление
На MetaQuotes-Demo
На MetaQuotes-Demo
Да, я выше дополнил. Спасибо.
МТ 4 БИЛД 1262 Падает терминал
2020.05.13 18:05:09.335 Access violation write to 0x0335346E
2020.05.13 18:05:09.276 VR EURUSD,H4: 1 leaked strings left
МТ 4 БИЛД 1262 Падает терминал
2020.05.13 18:05:09.335 Access violation write to 0x0335346E
2020.05.13 18:05:09.276 VR EURUSD,H4: 1 leaked strings left
А где нижние три строки из журнала "Журнал"?
Например:
Такой код:
дает ошибку: 'Base::Base' - cannot access protected member function
С++ нормально работает (с заменой string на char *).
Может быть Вы сможете ответить, когда починят отладку на МТ4?