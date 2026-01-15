Ошибки, баги, вопросы - страница 2739

Alexey Kozitsyn:

Можете прокомментировать? 

Вышла версия МТ4 1262. Проблема отладчика осталась.

Серьёзная недоработка компилятора.
В таком коде

void OnStart()
  {
   int a1;
   int a2=0;
   int b1=2;
   int b2=3;
   printf("b1*b2 = %d",b1*b2);   
  }


компилятор выдает предупреждение только на неиспользование переменной a1.
Но не выдает на a2, т. к. видимо считает, что инициализация - это использование.

Если уважаемые разработчики поправят это, то очень многие программисты, у которых программы сотни и тысячи строк кода очень удивятся, когда узнают сколько лишнего они понаписали.

Большая просьба команде разработчиков привести связку компилятор - IDE (MetaEditor) к общемировым стандартам в этом вопросе.
Спасибо.

 
Как обновили ?

 
Так ей сто лет в обед ...

От 11-го февраля версия.

Несколько раз перезагрузить терминал - должно подхватиться обновление, при условии подключения к MetaQuotes-Demo.

 
На MetaQuotes-Demo

 
Да, я выше дополнил. Спасибо.

 

МТ 4 БИЛД 1262 Падает терминал


2020.05.13 18:05:09.335 Access violation write to 0x0335346E

2020.05.13 18:05:09.276 VR   EURUSD,H4: 1 leaked strings left

2020.05.13 18:11:11.126 Access violation write to 0x033403B7

2020.05.13 18:37:13.585 Access violation write to 0x03093648
 
А где нижние три строки из журнала "Журнал"?

Например:

2020.05.14 20:03:27.243 Data Folder: E:\New MT4
2020.05.14 20:03:27.243 Windows 10 Home x64, IE 11, UAC, 4 x Intel Core i3-3217U  @ 1.80GHz, Memory: 7252 / 11981 Mb, Disk: 43 / 390 Gb, GMT+7
2020.05.14 20:03:27.243 MetaTrader 4 build 1262 started (MetaQuotes Software Corp.)
 

Такой код:

class Base
{
  protected:
    Base(const string s = NULL) {}
};

class Derived: public Base
{
  public:
    Derived(const string s = NULL): Base(s) {}
};

дает ошибку: 'Base::Base' - cannot access protected member function

С++ нормально работает (с заменой string на char *).

MetaQuotes:

Может быть Вы сможете ответить, когда починят отладку на МТ4?

