Ошибки, баги, вопросы - страница 2677
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Освобождаю, конечно. Сам терминал в кеше у себе хранит тики, которые мне не нужны во время работы.
Мне лучше потом на холодную эти тики снова поднять. Нужен механизм "остывания" Терминала.
не заметил
ЗЫ Печально, что в памяти тики хранятся в незапакованном виде размером 60 байт на каждый тик. Легко можно упаковать в 5 раз (~12 байт на тик)
Лучше сделать автоматическую закачку как по CopyRates.
В данном случае неизвестен таймфрейм. Закачка инициируеися по запросу символа-периода.
Подумаем, что можно сделать
не заметил
Надо смотреть, что Терминал потребляет.
Результат на Терминале, который давно работает. Никакие советники/индикаторы не запущены. Два чарта, M1 бары за текущий год только.
60Мб не высвободилось. Пустой Терминал потребляет больше гигабайта. Единственная возможность уменьшить потребление - перезагрузить Терминал.
Добрый день, спасибо большое.
До этого не использовал оператор new, так как по логике он должен быть медленнее, чем ArrayResize с зарезервированной памятью.
Но полученные результаты впечатлили, оказывается все наоборот - самодельный массив через оператор new быстрее.
МТ5 (build 2363):
Вышел в бету 2364 (к сожалению в нём есть ошибка компилятора для new T() внутри шаблона)
Вот логи вашего скрипта:Видно, что ArrayResize для объектов стал работать быстре.
Ещё раз, сложность одной из частей функции ArrayResize удалось свести от логарифма к нолю
Видно, что ArrayResize для объектов стал работать быстре.
Ещё раз, сложность одной из частей функции ArrayResize удалось свести от логарифма к нолю
Удалось на реальном проекте сравнил скорость работы массивов ArrayResizeReserve и ArrayOnNew для типа данных - класс с единственным полем int, количество записей 20М.
В MT5 (build 2363) по всем параметрам сравнения кроме одного ArrayOnNew оказался хуже за ArrayResizeReserve:
эти ссылки в справке (эдитор) ведут на страницу ненайдену
Проблема возникает, когда первая функция "test" в качестве аргумента содержит полностью специализированный шаблонный базовый класс,
а вторая функция "test" перегружает первую, является шаблонной, и в качестве аргумента содержит неспециализированный шаблонный базовый класс.
Всем здравия !! Вопрос : В общем ситуация такая : я на копьютере пользуюсь двумя платформами МТ4 и МТ5 , с МТ 4 подключилась на сигнал без проблем . А вот с МТ5 на другой сигнал не получается . Счёт есть и и движение средств отображается , но в графе счета нет номера счета , И в панели терминала нет кнопки сигналы . И арендовав сервер vps мне пишет что нужна миграция , при этом кнопка миграция не срабатывает. Подскажите почему так .
Для MetaTrader 5 (для аренды встроенного в терминал виртуального хостинга) нужна 64-битная операционная система.
на Win 10 кто-нибудь подключает локальных агентов?
попробовал подключить 2 ПК, удаленный агент постоянно ready-connecring-ready-connecring... задания не получает
посмотрел в брандмауэр вроде есть галки для Metatrader Agent , экспорт - импорт агентов через файл тоже видит порты и имя ПК
подозреваю, что где то дополнительно порты нужно пробросить?