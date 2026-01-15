Ошибки, баги, вопросы - страница 2644

Новый комментарий
 
fxsaber:

Конечно, различий не будет для простых структур.

спасибо, время на тесты сэкономили


Хочу прикрутить Redis в качестве универсального обмена всего и между всем, но пока застрял на этапе сериализации, как впрочем еще и не решил нужно ли сериализовать данные для обмена или если объем обмена не значительный то просто строками и гонять все через Redis - вещь, в целом замечательная, но ввиду простоты устройства этой БД, все данные хранятся в виде string. Скорость доступа к этой БД очень большая (in-memory database)


Еще вопрос, не могу даже оценить будет ли хоть какой прирост при обменен данными если сериализовать простую. структуру в массив uchar[] и этот массив в Base64 - string сериализовать... почему то думаю, что эффективнее каждое поле простой структуры преобразовывать в string и через разделитель все сложить в одну строку (принцип как в файле .csv)

  
StructToCharArray
CharArrayToStruct
 

fxsaber:

StructToCharArray

CharArrayToStruct

в MQL4 нет этих функций, в этом то и проблема

 
Igor Makanu:

в MQL4 нет этих функций, в этом то и проблема

Разве нету?
 
Igor Makanu:

в MQL4 нет этих функций, в этом то и проблема

template<typename T>
union UValue{
   T     value;
   char  array[sizeof(T)];
};

И не нужны они

 

Кто знает почему не идут котировки RTS-3.20 на MetaQuotes-Demo уже с понедельника?

Или это частные заморочки?

 
Artyom Trishkin:
Разве нету?

разве есть?

... вспомнил, что поиском только я умею пользоваться

https://docs.mql4.com/ru/convert

https://www.mql5.com/ru/docs/convert


Vladimir Simakov:

И не нужны они

спасибо! вчера думал по этому сценарию, но не записал, забыл уже

сейчас попробую сделать

 
Igor Makanu:

разве есть?

... вспомнил, что поиском только я умею пользоваться

https://docs.mql4.com/ru/convert

https://www.mql5.com/ru/docs/convert


спасибо! вчера думал по этому сценарию, но не записал, забыл уже

сейчас попробую сделать

Интересно, а как же я в библиотеке тогда сохраняю структуры в mql4...
Здесь описывал:
Работает и в четвёрке.
 
Artyom Trishkin:
Интересно, а как же я в библиотеке тогда сохраняю структуры в mql4...
Здесь описывал:
Работает и в четвёрке.

интересно, а почему справка не обновляется? - ни онлайн ни в МЕ4!

на верх сообщите!

проверил, в МТ4 билд 1260 этот код работает корректно - один в один в MQL5

#property strict
struct A
{
   long l;
   uint ui;
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
      A a;
      uchar u_arr[];
      string result = "";
      a.l  = 0xFFFFFFFFFFFFFFFF;
      a.ui = 0x0000;
      StructToCharArray(a,u_arr);      
      
      for(int i=0;i<ArraySize(u_arr);i++)
      {
         result += StringFormat("%x",u_arr[i]);
      }
      printf("result = %s",result);    // result = ffffffffffffffff0000
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
fxsaber:

Так если реализовано безусловное подхватывание инклудников, то макросы+шаблоны не создадут проблем с этим, верно?

Да, там по идее весь MQL-синтаксис будет отброшен. Пока пофиксил компиляцию исходников под новыми билдами. Буду прикручивать zip.

1...263726382639264026412642264326442645264626472648264926502651...3696
Новый комментарий