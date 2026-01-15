Ошибки, баги, вопросы - страница 2644
Конечно, различий не будет для простых структур.
спасибо, время на тесты сэкономили
Хочу прикрутить Redis в качестве универсального обмена всего и между всем, но пока застрял на этапе сериализации, как впрочем еще и не решил нужно ли сериализовать данные для обмена или если объем обмена не значительный то просто строками и гонять все через Redis - вещь, в целом замечательная, но ввиду простоты устройства этой БД, все данные хранятся в виде string. Скорость доступа к этой БД очень большая (in-memory database)
Еще вопрос, не могу даже оценить будет ли хоть какой прирост при обменен данными если сериализовать простую. структуру в массив uchar[] и этот массив в Base64 - string сериализовать... почему то думаю, что эффективнее каждое поле простой структуры преобразовывать в string и через разделитель все сложить в одну строку (принцип как в файле .csv)
fxsaber:
StructToCharArray
CharArrayToStruct
в MQL4 нет этих функций, в этом то и проблема
И не нужны они
Кто знает почему не идут котировки RTS-3.20 на MetaQuotes-Demo уже с понедельника?
Или это частные заморочки?
Разве нету?
разве есть?
... вспомнил, что поиском только я умею пользоваться
https://docs.mql4.com/ru/convert
https://www.mql5.com/ru/docs/convert
спасибо! вчера думал по этому сценарию, но не записал, забыл уже
сейчас попробую сделать
Интересно, а как же я в библиотеке тогда сохраняю структуры в mql4...
интересно, а почему справка не обновляется? - ни онлайн ни в МЕ4!
на верх сообщите!
проверил, в МТ4 билд 1260 этот код работает корректно - один в один в MQL5
Так если реализовано безусловное подхватывание инклудников, то макросы+шаблоны не создадут проблем с этим, верно?
Да, там по идее весь MQL-синтаксис будет отброшен. Пока пофиксил компиляцию исходников под новыми билдами. Буду прикручивать zip.