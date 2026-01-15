Ошибки, баги, вопросы - страница 2645
Да, там по идее весь MQL-синтаксис будет отброшен. Пока пофиксил компиляцию исходников под новыми билдами. Буду прикручивать zip.
Можно без zip, скинуть в песочницу всю иерархию файлов.
Можно, но зип как опция был бы востребован. У Вас есть исходники из статьи https://www.mql5.com/ru/articles/1971 адаптированные под свежий компилятор?
Да, пользуюсь разархивированием. Здесь рабочий вариант.
У меня остается мусор на примере работы с зипами:
Прикрутил к своему скрипту - то же самое - похоже в zip-библиотеке.
PS. Выяснил, что это в Dictionary.mqh
Там шаблонный стиль кода. Это значит, что я просто не нарывался на проблемы из-за того, что использовал только часть функционала.
почему не могу такой шаблон сделать?
template mismatch
'f' - cannot to apply template
see declaration of 'f'
'f' - parameter passed as reference, variable expected
'f' - parameter passed as reference, variable expected
Что-то совсем замучился с хранилищем. Некоторые файлы нормально отправляет в хранилище, а некоторые ни в какую:
И, главное, нет mql5.storage-файла в папке \MQL5\ чтобы его удалить
Где он теперь?
почему не могу такой шаблон сделать?
Потому что, похоже, совсем неправильно представляете работу шаблонов.
a.i = f<int>(i);
"Чуда", что хотели, не будет.
почему не могу такой шаблон сделать?
потому что шаблон выводит типы только по параметрам, но не по выходному значению.
Потому что, похоже, совсем неправильно представляете работу шаблонов.
"Чуда", что хотели, не будет.
как компилятор преобразует шаблоны я представляю, ничего нового, так же работает?
потому что шаблон выводит типы только по параметрам, но не по выходному значению.
понятно, была надежда, что что-то я не учел
ладно не критично, работать будет через параметры