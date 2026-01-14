Ошибки, баги, вопросы - страница 1311
Теперь сайт открывается но, не видно картинок
И при попытке открыть прикрепленный файл
Проблема остается
К сожалению, старые аппараты не поддерживают безопасное соединение, используемое на наших веб-серверах.

Рекомендуем вам следующие варианты:
Рекомендуем вам следующие варианты:
Только попарно.
Вот код(в старом стиле), его можно усовершенствовать:
Спасибо за подсказку, но сам скрипт закрытия перекрытых ордеров есть!
Именно интересует реализация через саму терминальную фичу это сделать!
К сожалению, старые аппараты не поддерживают безопасное соединение, используемое на наших веб-серверах.

Рекомендуем вам следующие варианты:
Рекомендуем вам следующие варианты:
к стати рекламу тоже не видно
Попался один брокер с биржевым исполнением.
А мой эксперт использует стандартную библиотеку.
Запускаю вижу в логе своего эксперта что сработала команда
Но в логе терминала ничего нет. Стал копать библиотеку. Нашел вот что.
Вылетам тут.
Ищу дальше - дошел вот до этого.
Вернулся и нашел то что
Возвращает 0.
Мучал суппортов этого брокера.
Сказали вот что.
" выставите в советнике биржевое исполнение, отключите проверку типа".
Как это понимать. Это что за извращенство поставить исполнение биржевое но неизвестно как наливать ордера.
Попробуйте вместо trade.PositionOpen() использовать OrderSend()
2015.05.20 23:01:55.387 Trades '*********': failed exchange buy 0.10 EURUSD at market [Unsupported filling mode]
с расскоментированным type_filling результат аналогичный
2015.05.20 23:01:55.387 Trades '*********': failed exchange buy 0.10 EURUSD at market [Unsupported filling mode]
Результат аналогичный
Брокера на ДЫБУ!
Сек, щас брощу проверку, а Вы выложите результаты...