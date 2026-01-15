Ошибки, баги, вопросы - страница 2624
Не часто ищу коды стрелок, но в справке их невероятно сложно найти!
Это такая табличка, в которой звёздочки, кружки и т.п.
И поиск что угодно выдаёт, кроме нужного!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: HistoryTicks
fxsaber, 2020.01.09 14:43Не заметил, что в КБ версия старая. К сожалению, обновить не получается. Автомат КБ выдает такое В ME все компилируется без ошибок.
Почему в 3-ей строке:
предупреждение "sign mismatch"?
datetime - это по идее беззнаковое число (8 байт как и ulong). Приведите мне пример отрицательной даты.
При применении ChartSetSymbolPeriod в OnInit индикатора при отладке на текущих данных странность - в OnTick() rates_total от старого ТФ, а массивы таймсерий от нового:
Тут видно Time[x] с Днёвки, а rates_total с H1, при этом в окне отладчика ТФ графика сменился на днёвку.
При смене таймфрейма индикатор полностью пересоздаётся. Т.е., удаляется хэндл предыдущего индикатора, и создаётся хэндл нового.
Но есть одно "НО". Предыдущий индикатор ещё некоторое время присутствует.
Не в этом ли причина...
IndicatorRelease
Да, как я понял по экспериментам, после ChartSetSymbolPeriod довыполняется OnInit и один раз (в режиме отладки как минимум) выполняется OnCalculate (в этот момент то и отлавливается). после этого индикатор релизится и запускается OnInit уже на новом ТФ. Т.е. В онлайне работе не мешает.
Просто сам факт что в OnCalculate могут прилететь данные разных ТФ я считаю баг, поэтому сюда и написал.