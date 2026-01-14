Ошибки, баги, вопросы - страница 1310

Новый комментарий
[Удален]  
murad:
Пытаемся воспроизвести проблему, спасибо.

Теперь сайт открывается но, не видно картинок

 

 

И при попытке открыть прикрепленный файл

 

 

Проблема остается

 

 

[Удален]  
К стати у меня в хроме с пк, при открытии нового окна с картинками, новое окно подвисает, жду секунд 10 ничего не происходит, жму кнопку браузера "обновить" картинка появляется, эта штука парит мне мозг уже месяца два...
 

Средства, Маржа, Свободная маржа - неверные показания при бэктесте. (build 1121)

 

 

 

 +

Отладка на исторических данных: 

На MACD Sample.mq5 на демо-счёте moex символ USDRUB_TOM не работает (сначала начинает работать, затем через несколько шагов прекращает), не работает и простой бэктест.

А Moving Average.mq5 на демо-счёте moex символ USDRUB_TOM работает нормально (и простой бэктест тоже). 

 

Сегодня на ноутбуке ASUS X55V с виделкартой NVIDIA GeForce 610M слетела регулировка яркости. Системные обновления устанавливались 15 числа (т.е два дня уже прошло), а вот MetataTrader 5, билд уже не помню, обновлялся сегодня.

Восстановить регулировку яркости удалось только после удаления MetaTrader 4/5 и драйвера на видеокарту NVIDIA GeForce 610M, с последующей установкой драйвера на видеокарту. Ни у кого не возникло сегодня таких проблем? А то немного страшновато заново ставить MetaTrader 5.


P.S. Терминал MetaTrader 5 обновлялся до build 1121.

P.P.S. Всё это было на Windows 8.1 x64.

 
Karputov Vladimir:

Сегодня на ноутбуке ASUS X55V с виделкартой NVIDIA GeForce 610M слетела регулировка яркости. Системные обновления устанавливались 15 числа (т.е два дня уже прошло), а вот MetataTrader 5, билд уже не помню, обновлялся сегодня.

Восстановить регулировку яркости удалось только после удаления MetaTrader 4/5 и драйвера на видеокарту NVIDIA GeForce 610M, с последующей установкой драйвера на видеокарту. Ни у кого не возникло сегодня таких проблем? А то немного страшновато заново ставить MetaTrader 5.


P.S. Терминал MetaTrader 5 обновлялся до build 1121.

P.P.S. Всё это было на Windows 8.1 x64.

В общем снова поставил MetaTrader 5 и обновлялся до build 1121. Для надёжности перезагрузился. Пока полёт нормальный. Чертовщина магия какая то.
 
Karputov Vladimir:
В общем снова поставил MetaTrader 5 и обновлялся до build 1121. Для надёжности перезагрузился. Пока полёт нормальный. Чертовщина магия какая то.
Это всё ник. Мысль материальна ;)
 
слетела регулировка яркости
На ноуте при закрытии крышки или после сна часто регулировка яркости летит (7-ка 64 битная Ultimate)
Помогает просто удаление стандартных дров с диспетчера устройств на  "мониторы" с последующим "обновлением конфигурации оборудования"
 
Sergey Dzyublik:
На ноуте при закрытии крышки или после сна часто регулировка яркости летит (7-ка 64 битная Ultimate)
Помогает просто удаление стандартных дров с диспетчера устройств на  "мониторы" с последующим "обновлением конфигурации оборудования"
Крышку закрывал. Но на закрытие крышки у меня нет никакого действия, то есть при закрытии крышки ноутбук продолжает работать. В общем понаблюдаю.
 

Есть такая функция OrderCloseBy, которая закрывает 2 противоположных ордера.

А возможно ли реализовать запуск функции, как в терминале "закрыть перекрытые ордера"?

т.к. OrderCloseBy закрывает по 2 ордера за раз, а при использовании "закрыть перекрытые ордера" закрываются все сразу за момент!

И сразу вопрос - почему некоторые дилеры отключают данную функцию?

OrderCloseBy - Документация на MQL4
  • docs.mql4.com
OrderCloseBy - Документация на MQL4
 
Aleksandr Novikov:

Есть такая функция OrderCloseBy, которая закрывает 2 противоположных ордера.

А возможно ли реализовать запуск функции, как в терминале "закрыть перекрытые ордера"?

т.к. OrderCloseBy закрывает по 2 ордера за раз, а при использовании "закрыть перекрытые ордера" закрываются все сразу за момент!

И сразу вопрос - почему некоторые дилеры отключают данную функцию?

Только попарно.

Вот код(в старом стиле), его можно усовершенствовать:

extern double Profit=0.006;
extern int Magik=0;

string Symbol_="";

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
Symbol_=Symbol();   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   double minBuy=100000,maxSell=0;
   int minTick=0,maxTick=0;
for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{
   if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)&&OrderSymbol()==Symbol_&&OrderMagicNumber()==0)
   {
      int cmd=OrderType();
      if(cmd==OP_BUY)
      {
         if(minBuy>OrderOpenPrice())
         {
            minBuy=OrderOpenPrice();
            minTick=OrderTicket();
         }
      }
      if(cmd==OP_SELL)
      {
         if(maxSell<OrderOpenPrice())
         {
            maxSell=OrderOpenPrice();
            maxTick=OrderTicket();
         }
      }
   }
}   
Comment(maxSell," ",minBuy);
   if((maxSell-minBuy)/minBuy>=Profit&&maxTick>0&&minTick>0)
   {
      bool a=OrderCloseBy(minTick,maxTick);
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
1...130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317...3695
Новый комментарий