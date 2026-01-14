Ошибки, баги, вопросы - страница 1310
Пытаемся воспроизвести проблему, спасибо.
Теперь сайт открывается но, не видно картинок
И при попытке открыть прикрепленный файл
Проблема остается
Средства, Маржа, Свободная маржа - неверные показания при бэктесте. (build 1121)
+
Отладка на исторических данных:
На MACD Sample.mq5 на демо-счёте moex символ USDRUB_TOM не работает (сначала начинает работать, затем через несколько шагов прекращает), не работает и простой бэктест.
А Moving Average.mq5 на демо-счёте moex символ USDRUB_TOM работает нормально (и простой бэктест тоже).
Сегодня на ноутбуке ASUS X55V с виделкартой NVIDIA GeForce 610M слетела регулировка яркости. Системные обновления устанавливались 15 числа (т.е два дня уже прошло), а вот MetataTrader 5, билд уже не помню, обновлялся сегодня.
Восстановить регулировку яркости удалось только после удаления MetaTrader 4/5 и драйвера на видеокарту NVIDIA GeForce 610M, с последующей установкой драйвера на видеокарту. Ни у кого не возникло сегодня таких проблем? А то немного страшновато заново ставить MetaTrader 5.
P.S. Терминал MetaTrader 5 обновлялся до build 1121.
P.P.S. Всё это было на Windows 8.1 x64.
В общем снова поставил MetaTrader 5 и обновлялся до build 1121. Для надёжности перезагрузился. Пока полёт нормальный. Чертовщина магия какая то.
Помогает просто удаление стандартных дров с диспетчера устройств на "мониторы" с последующим "обновлением конфигурации оборудования"
На ноуте при закрытии крышки или после сна часто регулировка яркости летит (7-ка 64 битная Ultimate)
Есть такая функция OrderCloseBy, которая закрывает 2 противоположных ордера.
А возможно ли реализовать запуск функции, как в терминале "закрыть перекрытые ордера"?
т.к. OrderCloseBy закрывает по 2 ордера за раз, а при использовании "закрыть перекрытые ордера" закрываются все сразу за момент!
И сразу вопрос - почему некоторые дилеры отключают данную функцию?
Только попарно.
Вот код(в старом стиле), его можно усовершенствовать: