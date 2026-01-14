Ошибки, баги, вопросы - страница 1309

Ivan Vagin:

Пытаюсь зайти на сайт с мобилы, говорит ошибка подключения, не удалось установить безопасное соединение, до позавчера все было хорошо, вчера не заходил, 

Андроид филипс W336 

Какой у вас браузер ? Приложите скриншот.
Alexander:
Какой у вас браузер ? Приложите скриншот.
Штатный эксплорер, еще б знать как скрин делается
 
Ivan Vagin:
Штатный эксплорер, еще б знать как скрин делается
Одновременное нажатие кнопки Power (вкл.выкл) и качельки громкости "-"
Karputov Vladimir:
Одновременное нажатие кнопки Power (вкл.выкл) и качельки громкости "-"

 

Другие сайты доступны все в порядке 

Ivan Vagin:

 Другие сайты доступны все в порядке 

Пытаемся воспроизвести проблему, спасибо.
 
murad:
Пытаемся воспроизвести проблему, спасибо.

В браузере Хром (Version 42.0.2311.152 m) с ПК тоже HTTPS зачёркнуто, устарел протокол шифрования.

Хотя в файрфоксе всё пока нормально.

 
Vitalie Postolache:

В браузере Хром (Version 42.0.2311.152 m) с ПК тоже HTTPS зачёркнуто, устарел протокол шифрования.

Хотя в файрфоксе всё пока нормально.

Через месяц (примерно) отображение будет исправлено:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Что с сертификатом mql5.com?

Renat Fatkhullin, 2015.04.17 06:24

Ругается из-за метода подписи SHA-1, который объявили потенциально уязвимым.

Через несколько месяцев мы обновим сертификаты, после того как выпустим обновления терминалов и дождемся массовых обновлений.


обновился мт4 андроид, исчезли линии торговых уровней, надписи объемов лота и направления видно а линию не видно или она белая на белом фоне

  
DR      3       19:49:51.999    Network previous connect context not freed
RJ      2       19:49:51.999    xxx.xxx.xxx.xxx cannot accept connect, agent is busy
LR      3       19:51:46.477    Network previous connect context not freed
JK      2       19:51:46.477    xxx.xxx.xxx.xxx cannot accept connect, agent is busy

Лог одного из агентов за 11 мая. Больше логов он не писал. Висит.

С логами в СД? 

 
Dmitriy Parfenovich:

С логами в СД? 

Да
