Ошибки, баги, вопросы - страница 1309
Пытаюсь зайти на сайт с мобилы, говорит ошибка подключения, не удалось установить безопасное соединение, до позавчера все было хорошо, вчера не заходил,
Андроид филипс W336
Какой у вас браузер ? Приложите скриншот.
Штатный эксплорер, еще б знать как скрин делается
Одновременное нажатие кнопки Power (вкл.выкл) и качельки громкости "-"
Другие сайты доступны все в порядке
Пытаемся воспроизвести проблему, спасибо.
В браузере Хром (Version 42.0.2311.152 m) с ПК тоже HTTPS зачёркнуто, устарел протокол шифрования.
Хотя в файрфоксе всё пока нормально.
Через месяц (примерно) отображение будет исправлено:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Что с сертификатом mql5.com?
Renat Fatkhullin, 2015.04.17 06:24
Ругается из-за метода подписи SHA-1, который объявили потенциально уязвимым.
Через несколько месяцев мы обновим сертификаты, после того как выпустим обновления терминалов и дождемся массовых обновлений.
Лог одного из агентов за 11 мая. Больше логов он не писал. Висит.
С логами в СД?