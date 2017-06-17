Какой монитор удобнее использовать для ручной торговли?
27-32 вполне достаточно. У меня 27 и ношу очки, а браузер сделал на 2/3 монитора, иначе не удобно. А вот МТ в полный экран.
ps; только разрешением 16:9
Здравствуйте,
забросил программирование роботов, решил вручную поторговать. У меня монитор 23' и как оказалось для ручной работы с десятком графиков он не очень то и подходит. Чарты получаются маленькими, а чтобы видеть историю, приходится их делать мелкими. Читал, что от работы с мелкими деталями зрение может садиться. Поэтому есть желание немного укрупнить рабочую зону.
Вот думаю - взять ли еще один 23' HD монитор или например UHD (4k) телевизор на 35' - 40'. Или даже 55', но поставить подальше.
У кого-то есть опыт ручной торговли за большими мониторами? Удобно ли? Или несколько мониторов лучше?
Стоял 24", поставил 27" - мелковат.
Вот какой нужен: 32" правильной формы
При 40" 4К плотность пикселей будет близкой к привычной, но не слабо придется крутить головой.)) Хотя примерно в таких условиях и находятся трейдеры обставленные 4 - 6 - 8 мониторами.
даже без монитора можно
когда то не глядя на навороченные граифики просто по телефонному звонку , голосом позиции открывали и закрывали
когда нагребешь сразу хочется купить монитор покруче
для ручной торговли одного монитора мало, нужно несколько
а были времена , хватало простого проводного телефона.4 хватает , вот жаль только что глаза всего два - да еще оба фокусируются в одну точку...
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забросил программирование роботов, решил вручную поторговать. У меня монитор 23' и как оказалось для ручной работы с десятком графиков он не очень то и подходит. Чарты получаются маленькими, а чтобы видеть историю, приходится их делать мелкими. Читал, что от работы с мелкими деталями зрение может садиться. Поэтому есть желание немного укрупнить рабочую зону.
Вот думаю - взять ли еще один 23' HD монитор или например UHD (4k) телевизор на 35' - 40'. Или даже 55', но поставить подальше.
У кого-то есть опыт ручной торговли за большими мониторами? Удобно ли? Или несколько мониторов лучше?