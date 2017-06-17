Какой монитор удобнее использовать для ручной торговли?

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Здравствуйте,

забросил программирование роботов, решил вручную поторговать. У меня монитор 23' и как оказалось для ручной работы с десятком графиков он не очень то и подходит. Чарты получаются маленькими, а чтобы видеть историю, приходится их делать мелкими. Читал, что от работы с мелкими деталями зрение может садиться. Поэтому есть желание немного укрупнить рабочую зону.

Вот думаю - взять ли еще один 23' HD монитор или например UHD (4k) телевизор на 35' - 40'. Или даже 55', но поставить подальше.

У кого-то есть опыт ручной торговли за большими мониторами? Удобно ли? Или несколько мониторов лучше?

 

27-32 вполне достаточно. У меня 27 и ношу очки, а браузер сделал на 2/3 монитора, иначе не удобно. А вот МТ в полный экран.

ps; только разрешением 16:9

 
elibrarius:
Здравствуйте,

забросил программирование роботов, решил вручную поторговать. У меня монитор 23' и как оказалось для ручной работы с десятком графиков он не очень то и подходит. Чарты получаются маленькими, а чтобы видеть историю, приходится их делать мелкими. Читал, что от работы с мелкими деталями зрение может садиться. Поэтому есть желание немного укрупнить рабочую зону.

Вот думаю - взять ли еще один 23' HD монитор или например UHD (4k) телевизор на 35' - 40'. Или даже 55', но поставить подальше.

У кого-то есть опыт ручной торговли за большими мониторами? Удобно ли? Или несколько мониторов лучше?

Стоял 24", поставил 27" - мелковат.

Вот какой нужен: 32" правильной формы

 

 
Если будет 32" и в UHD (4k) разрешении, то плотность пикселей будет выше, а значит и все изображения и стандартные шрифты на сайтах и в винде будут раза в полтора мельче. А это опять перегрузка для глаз.
При 40" 4К плотность пикселей будет близкой к привычной, но не слабо придется крутить головой.)) Хотя примерно в таких условиях и находятся трейдеры обставленные 4 - 6 - 8 мониторами.
 
для ручной торговли вполне хватит 2 моников 19"
 
Самый простой, цель бабло лопатой загребать веть) 
 
GhostMan: для ручной торговли вполне хватит 2 моников 19"

даже без монитора можно

когда то не глядя на навороченные граифики   просто по телефонному звонку  , голосом позиции открывали и закрывали


Kirill Andreev: Самый простой, цель бабло лопатой загребать веть) 

 когда нагребешь сразу хочется купить монитор покруче

 
Отдам бесплатно монитор 17'', сони. Пылится уже лет десять. LCD.
 
для ручной торговли одного монитора мало, нужно несколько
 
Iurii Tokman:
для ручной торговли одного монитора мало, нужно несколько

а были времена , хватало простого проводного телефона.

4 хватает ,  вот жаль только что глаза всего два -  да еще  оба  фокусируются в одну точку...
 
Когда дома,в основном использую телевизор как монитор
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