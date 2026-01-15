Ошибки, баги, вопросы - страница 2524
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А я отвечал не только Вам, если Вы не поняли, а Ваша фраза оказалась весьма показательна...
Прежде чем цепляться к первым попавшимся "показательным" фразам и спешить вставлять свои 5 копеек, неплохо бы для начала ознакомиться с контекстом обсуждения. Человек спрашивал о том, как добиться совместимости с C++, какие конструкции ему предпочесть. В этом русле и шёл разговор. Но для некоторых похоже достаточно увидеть красную тряпку (упоминание C++) - и всё остальное уже неважно.
Тем более что сказанное мной про присваивание справедливо для любых языков (в том числе и из вашего списка), а не только C++. Но вам конечно нет дела до обсуждаемой темы.
Прежде чем цепляться к первым попавшимся "показательным" фразам и спешить вставлять свои 5 копеек, неплохо бы для начала ознакомиться с контекстом обсуждения. Человек спрашивал о том, как добиться совместимости с C++, какие конструкции ему предпочесть. В этом русле и шёл разговор. Но для некоторых похоже достаточно увидеть красную тряпку (упоминание C++) - и всё остальное уже неважно.
Тем более что сказанное мной про присваивание справедливо для любых языков (в том числе из вашего списка) а не только C++. Но вам конечно нет дела до обсуждаемой темы.
Вы правы, до этой темы мне дела нет. )))
И С++ меня нисколечки не нервирует.
Только вот регулярные обсуждения ЭТОЙ темы (контекст обсуждения) уже просто мозолят глаза. Поэтому и предложил открыть специализированную тему и обсуждать там хоть сутками...
Только вот регулярные обсуждения ЭТОЙ темы (контекст обсуждения) уже просто мозолят глаза. Поэтому и предложил открыть специализированную тему и обсуждать там хоть сутками...
Любой новый пример отличия поведения MQL от C++ считается потенциальной ошибкой, пока Разработчики не опровергли это, указав что сознательно так поступили. А обсуждение возможных ошибок вполне соответствует этой теме и нет необходимости создавать новую
Доброе времени суток, господа. Возникла следующая проблема. Визуализатор в тестере дублирует окна индикаторов. Конкретней, есть советник, работающий на 3х индикаторах, один из которых мувинг. 2 остальных индикатора выводятся на отдельные панели. Проблема в том, что в визуализаторе и, соответственно, при отладке эти панели задваиваются. При тесте без визуализации всё проходит без проблем. Нюансы. Тестирование проходит на кастомном символе (импортированные котировки, без формулы). При тесте с визуализацией/отладке на одном из индюков в определенном моменте выбивает ошибку zero divide, хотя при тестировании без визуализации или просто наложении индикатора на тот же график, данной проблемы не возникает, тем более, что она обработана. Кто шарит, буду благодарен за помощь
В Сигналах
Разность этих чисел не соответствует профиту в пипсах.
Наверное, нужно уточнить, что общий убыток состоит и из сделок, в которых профит в пипсах положительный, но в деньгах - отрицательный.
Любой новый пример отличия поведения MQL от C++ считается потенциальной ошибкой, пока Разработчики не опровергли это, указав что сознательно так поступили. А обсуждение возможных ошибок вполне соответствует этой теме и нет необходимости создавать новую
И ещё раз позвольте не согласиться. В общем и целом к этой теме относятся ЛЮБЫЕ вопросы. Но именно тот, о котором мы говорим, уже давным давно просто должен обзавестись своей веткой.
И ещё раз повторюсь, MQL - это не С++, как бы кому бы то ни хотелось (у них даже названия не похожи ;) ), чтобы это было именно так.
Как вариант: пусть С++ подстраивается под MQL. И будем тут мусолить "а почему это в сишке не так как в мкл? пусть исправляют!". Детский сад.... Откройте свою группу и обсуждайте до посинения.
И ещё раз повторюсь, MQL - это не С++, как бы кому бы то ни хотелось (у них даже названия не похожи ;) ), чтобы это было именно так.
1. сравнение с С++ это не чья-то прихоть, а жизненная необходимость.
2. эта ветка главная (не)официальная для багрепортов. языка в том числе. Ребята делом занимаются. А вы тут флудите.