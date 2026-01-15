Ошибки, баги, вопросы - страница 3128
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ах, неужели эта тема в дебаге больше не работает?
Печалька :(( Очень пригождалась в работе
Сообщено более 4 месяцев назад . Никто не заботится.
Открыта, Начата: 2021.09.02 10:45 , #3182963
Здравствуйте! Активировал тиккет так как кнопка "Новая заявка" не работает.
Причина обращения: В сигналах не сохраняется описание последних 4х языков, Корейский, итальянский, французский, турецкий.
Поднимаю, так как не работает.
Нужен скрипт, который на всех запущенных MT4/5 Терминалах запустит скрипт/сервис. Подскажите PostMessage-параметры.
Я бы сделал сервис, который ждет появления файла-команды в common-папке. Ну, и скрипт для создания такой команды.
Я бы сделал сервис, который ждет появления файла-команды в common-папке. Ну, и скрипт для создания такой команды.
Очень костыльно, да и MT4 еще актуален.
Багом называть не рискну. Поэтому просто скажу, что заметил одну особенность оператора if. Прозреваю, это может относиться и к другим ЯПам.
if(a && Array[over_index]>val) {...}
Если a окажется true, то проверка перейдёт к Array[over_index] и тут-то терминал начнёт дико бомбить по части 'array out of range', что совершенно справедливо. Если же a окажется false, до проверки условия истинности Array[over_index], а значит, и избыточности индекса дело не дойдёт, if проскочит дальше, а кодер так и не узнает, что у него в программе гуляет массив с несуществующим индексом... точнее существующим, но избыточным.
Может, это надо пофиксить, чтобы проверка на предмет 'array out of range' происходила в if до самого конца и выдавалось бы такое же сообщение? Или это сильно уронит скорость работы оператора?
Багом называть не рискну. Поэтому просто скажу, что заметил одну особенность оператора if. Прозреваю, это может относиться и к другим ЯПам.
Если a окажется true, то проверка перейдёт к Array[over_index] и тут-то компилятор терминал начнёт дико бомбить по части 'array out of range', что совершенно справедливо. Если же a окажется false, до проверки условия истинности Array[over_index], а значит, и избыточности индекса дело не дойдёт, if проскочит дальше, а кодер так и не узнает, что у него в программе гуляет массив с несуществующим индексом... точнее существующим, но избыточным.
Может, это надо пофиксить, чтобы проверка на предмет 'array out of range' происходила в if до самого конца и выдавалось бы такое же сообщение? Или это сильно уронит скорость работы оператора?
В вашем случае это не так поскольку должны быть выполнены оба условия. А вот если поставить такое
if(a || Array[over_index]>val) {...}то, да. При выполненном условии «а» второе условие проверяться не будет. За это боролись много лет, а вы теперь предлагаете вернуться в прошлый век…
Багом называть не рискну. Поэтому просто скажу, что заметил одну особенность оператора if. Прозреваю, это может относиться и к другим ЯПам.
Если a окажется true, то проверка перейдёт к Array[over_index] и тут-то терминал начнёт дико бомбить по части 'array out of range', что совершенно справедливо. Если же a окажется false, до проверки условия истинности Array[over_index], а значит, и избыточности индекса дело не дойдёт, if проскочит дальше, а кодер так и не узнает, что у него в программе гуляет массив с несуществующим индексом... точнее существующим, но избыточным.
Может, это надо пофиксить, чтобы проверка на предмет 'array out of range' происходила в if до самого конца и выдавалось бы такое же сообщение? Или это сильно уронит скорость работы оператора?
Если изменить поведение, то нормально написанные программы просто "упадут", а те которые не написаны, будет сложно написать.
Почитайте, там есть некоторое описание
Багом называть не рискну.
это нормальное поведение везде. если вам надо чтобы аргумент вычислялся всегда, вычисляйте его перед if-ом
В вашем случае это не так поскольку должны быть выполнены оба условия. А вот если поставить такоето, да. При выполненном условии «а» второе условие проверяться не будет. За это боролись много лет, а вы теперь предлагаете вернуться в прошлый век…
Проверьте