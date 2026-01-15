Ошибки, баги, вопросы - страница 2528
Такое поведение правильное ?
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
class name
{
public:
int func()
{
static int t=0;
t++;
return t;
}
};
name A,B;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
Print("A "+A.func());
Print("B "+B.func());
}
//+------------------------------------------------------------------+
/*
2019.08.10 20:39:57.533 MyTest (EURUSD_i,H1) A 1
2019.08.10 20:39:57.533 MyTest (EURUSD_i,H1) B 2
Ожидалось
2019.08.10 20:39:57.533 MyTest (EURUSD_i,H1) A 1
2019.08.10 20:39:57.533 MyTest (EURUSD_i,H1) B 1
Так как объявлены разные экземпляры классов
конечно
То есть статичные переменные видны за пределами своих обьектов ?
А если бы было по-вашему, то в чём смысл статиков?
Здравствуйте,
Заметил баги, реплицируемый на нескольких брокерах в МТ5 2085.
1) Если у прямоугольника конечная дата в будущем (например 2020 год), то при максимальном зуме он исчезает с экрана, при уменьшении зума он снова появится.
2) Если на чарте бары имеют даты из будущего, (например кастомный тиковый чарт, где бары начиаются с октября 2019), то на нем невозможно рисовать, при выборе линии и прямоугольника и клике на чарте и рисовании ничего не происходит. Потом выясняется, что объект был криво нарисован.
Пожалуйста разберитесь, в чем дело и исправьте ошибку. При необходимости могу сделать видео. Спасибо!
Этот код отлично работает, когда в Тестере выбрана вкладка "Параметры". Тогда выделенный комментарием в коде SendMessage возвращает 1.
Но если сменить вкладку, то меню вызывается, но в нем не выбирается пункт "Загрузить" - SendMessage возвращает 0. При этом руками в открывшемся меню выбрать пункт получается без проблем.
Подскажите, где загвоздка, что SendMessage возвращает ноль?
Всем привет!
Арендовал VPS, перестали копироваться сигналы. Когда отключаю VPS - все работает. Журнал выдает ошибки. С чем может быть связано?
2019.08.12 23:03:18.632 MQL5.community: authorization failed
Вопрос о допустимых символах в идентификаторах. Пример
В результате:
получили идентификатор переменной с пробелом.
Если переписать пример так:то можно сформулировать противоречие: А какая разница между (1) и (2)?