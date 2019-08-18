Как определить максимальную/минимальную РАЗРЕШЕННУЮ цену сессии?
Суть в следующем. Пытаюсь выставить лимитку, но выхожу за границы коридора. Получаю следующее:
А значение 73.2400 получить невозможно! Для фьючерсов можно получить коридор допустимых значений, а для валют - нет. Это ПРОБЛЕМА!
@Renat Fatkhullin, @Rashid Umarov, @Slava - обратите внимание на эту проблему! Текущие настройки терминала не позволяют нормально торговать через него ВАЛЮТОЙ!
Вы так пытались получить значения?
double maxPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX); double minPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN);
Возможно ещё есть зависимость последовательности вызова идентификаторов.
т.е. попробуйте сперва ..._MAX затем ..._MIN вызвать, или наоборот, в общем попробуйте поменять последовательность.
Ещё как вариант, возможно для вашего счёта, не подключена валютная секция, а USDRUB_TOM котируется брокером индикативно.
В общем этот момент тоже бы проверить, если же всё подключено, тогда х.з.
хм, странно конечно что возвращаются нули
Вы так пытались получить значения?
Возможно ещё есть зависимость последовательности вызова идентификаторов.
т.е. попробуйте сперва ..._MAX затем ..._MIN вызвать, или наоборот, в общем попробуйте поменять последовательность.
Ещё как вариант, возможно для вашего счёта, не подключена валютная секция, а USDRUB_TOM котируется брокером индикативно.
В общем этот момент тоже бы проверить, если же всё подключено, тогда х.з.
Именно так и получал значения. Повторюсь, для фьючерсов все норм, для валют = 0. Проверял как на счете с возможностью торговли валютами, так и без возможности. У разных брокеров.
Полноценную автоматическую торговлю без коридора допустимых цен нет возможности построить! Еще раз прошу разработчиков @Renat Fatkhullin, @Rashid Umarov, @Slava отписаться в этой теме. И разъяснить ситуацию. Как выйти из положения?
Именно так и получал значения. Повторюсь, для фьючерсов все норм, для валют = 0. Проверял как на счете с возможностью торговли валютами, так и без возможности. У разных брокеров.
Полноценную автоматическую торговлю без коридора допустимых цен нет возможности построить! Еще раз прошу разработчиков @Renat Fatkhullin, @Rashid Umarov, @Slava отписаться в этой теме. И разъяснить ситуацию. Как выйти из положения?
А разве не на стороне брокера заполняются поля символов? Терминал-то тут при чём?
А разве не на стороне брокера заполняются поля символов? Терминал-то тут при чём?
Лично позвонил брокеру. Они сказали, что ничего сделать не могут. Все, что есть в спецификации - то есть. Остальное - к разработчикам. Отправят просьбу в MQ.
Ну, нашли проблему - определить макс и мин цену на врем интервале.) В два прихлопа находится. Вам МКЛ для этого дан.
А прочитать внимательнее?
А прочитать внимательнее?
Да, промашка вышла.) Но зачем так далеко? Шипы ловить?
Находить точку входа БУ, например, при усреднении.
Находить точку входа БУ, например, при усреднении.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Возник вопрос как определить максимальную и минимальную допустимые цены сессии. Пробовал через SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX и SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN. Функции возвращают нули. Есть еще варианты?
Может быть, ее можно как-то рассчитать?
Добавлено:
Проблема в том, что для фьючерсов эти значения можно найти указанным выше способом, а вот для ВАЛЮТ возвращаются нули. А нужно именно для ВАЛЮТ (EURUSD_TOM/USDRUB_TOM)!