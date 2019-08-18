Как определить максимальную/минимальную РАЗРЕШЕННУЮ цену сессии?

Возник вопрос как определить максимальную и минимальную допустимые цены сессии. Пробовал через SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX и SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN. Функции возвращают нули. Есть еще варианты?

Может быть, ее можно как-то рассчитать?

Добавлено:

Проблема в том, что для фьючерсов эти значения можно найти указанным выше способом, а вот для ВАЛЮТ возвращаются нули. А нужно именно для ВАЛЮТ (EURUSD_TOM/USDRUB_TOM)!

Суть в следующем. Пытаюсь выставить лимитку, но выхожу за границы коридора. Получаю следующее:


А значение 73.2400 получить невозможно! Для фьючерсов можно получить коридор допустимых значений, а для валют - нет. Это ПРОБЛЕМА!

@Renat Fatkhullin, @Rashid Umarov, @Slava - обратите внимание на эту проблему! Текущие настройки терминала не позволяют нормально торговать через него ВАЛЮТОЙ!

 
хм, странно конечно что возвращаются нули
Вы так пытались получить значения?
double maxPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX); 
double minPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN);

Возможно ещё есть зависимость последовательности вызова идентификаторов.
т.е. попробуйте сперва ..._MAX затем ..._MIN вызвать, или наоборот, в общем попробуйте поменять последовательность.
Ещё как вариант, возможно для вашего счёта, не подключена валютная секция, а  USDRUB_TOM котируется брокером индикативно.
В общем этот момент тоже бы проверить, если же всё подключено, тогда х.з.

Именно так и получал значения. Повторюсь, для фьючерсов все норм, для валют = 0. Проверял как на счете с возможностью торговли валютами, так и без возможности. У разных брокеров.

Полноценную автоматическую торговлю без коридора допустимых цен нет возможности построить! Еще раз прошу разработчиков @Renat Fatkhullin@Rashid Umarov@Slava отписаться в этой теме. И разъяснить ситуацию. Как выйти из положения?

 
А разве не на стороне брокера заполняются поля символов? Терминал-то тут при чём?

Лично позвонил брокеру. Они сказали, что ничего сделать не могут. Все, что есть в спецификации - то есть. Остальное - к разработчикам. Отправят просьбу в MQ.

 
Ну, нашли проблему - определить макс и мин цену на врем интервале.) В два прихлопа находится. Вам МКЛ для этого дан.
А прочитать внимательнее?

 
Да, промашка вышла.) Но зачем так далеко? Шипы ловить?
Находить точку входа БУ, например, при усреднении.

 
Не уверен, что это рацо, и своевременно. Пока эта цена подойдёт к рыночной, ситуация может в корне поменяться. А дёргаться с заявками тоже не рацо.
