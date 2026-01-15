Загляните в класс CCanvas, как формируется имя ресурса.

Ошибки, баги, вопросы - страница 3127
Ах, неужели эта тема в дебаге больше не работает?
Печалька :(( Очень пригождалась в работе
Да, наверное, Вы правы. Скорей всего так и будет.
И для экономии ресурсов правильно бы контролировать активность окна и не формировать битмап, если окно не активно.
Стоит проверить, а не строить предположений.
Что удалось выяснить:
В тестовом индикаторе счетчик сохраняется в ресурсе канваса.
ваши индикаторы (или ЕА) не работают если окно не активно - то есть пользователь не сможет использовать несколько копий одновременно на разных чартах.
так это же очевидная Ваша ошибка - использование одного и того же ресурса на многих чартах во многих индикаторах.
ваши индикаторы (или ЕА) не работают если окно не активно - то есть пользователь не сможет использовать несколько копий одновременно на разных чартах.
При том что когда одинаковые ресурсы то они перерисовываются для всех копий.
Проверял ваш код в "окнонном" режиме и на одном чарте - размер один и тот же.
Для "развернутого" режима да размер изменяется, но это древний баг - несколько лет ему точно.
При чем тут работа индикатора и графический вывод?
при том что если окно неактивно то вы рекомендуете не обновлять канвас - это значит что
пс. ну и следовательно - не будут работать панели, благодаря вашему совету :)
то есть визуально в "оконном" режиме, индикаторы (и ЕА) не будут обновляться.
пс. хотя если проверка только в OnChartEvent то должно работать, надо проверить.
они не одинаковые
да, был не прав с CHART_BRING_TO_TOP
надо использовать вариант fxsaber
Что удалось выяснить:
Прекрасно. Теперь можно точно сказать как всё работает, а не предполагать. Будет полезно всем, кто работает с CCanvas.
Какой у Вас билд, бета или релизный?
Скорее всего у Вас бета. Думал данная возможность пропала в бета версии. Но проверил у себя (билд 3091, релизная версия) и также не работает.