Ошибки, баги, вопросы - страница 3077
Ждите следующий билд, не могу точно назвать номер, сейчас мне эта информация недоступна.
Спасибо.
Он поддерживался сборкой 3031.
2021.09.02 04:14:56.118 Broker TradeServer-Live: no demo/preliminary groups on server side 2021.09.02 04:15:15.774 Network '12345': authorization on TradeServer-Live failed (Invalid account)
У меня предложение, ранее его уже представлял, то решил еще раз напомнить.
В чем суть: Всё просто, предлагаю рассмотреть идею по MetaEditor - то-есть добавить очень нужную и полезную функцию, касающуюся редактора исходного кода, а именно добавить регионы. Что-бы, например, фрагмент кода можно было сворачивать и помечать регион комментариями и цветом.
Я понимаю, что закладки и #include тоже отлично, но регионы особенно когда большие перечисления и куча настроек по каждой валюте - очень были бы кстати и пошли бы на пользу.
Спасибо. Всем всего хорошего и успехов!
Ордер есть а функция его не видит. В этом коде Выбирается ордер Функцией
OrderSelect
если его нет то идет поиск в истории
HistoryOrderSelect
Но проходя багером Функция не находит ордер хотя он еще не сработал и находит в истории со статусом
Ордер выполнен полностью
тикет = 9. Что тут не так? Скрины дебага и ордеров.
Запустите эксперта - он распечатает количество отложенных ордеров и позиций в рынке. Именно в рынке, а не в торговой истории.
BarsCalculated() https://www.mql5.com/ru/docs/series/barscalculated
что возвращает? - это просто число которое после окончания расчетов в OnCalculate() индикатор вернул в return(rates_total) ?
Как я понимаю, это используется в случае пересчёта индикатора по ТФ отличному от текущего. А для текущего ТФ BarsCalculated() == prev_calculated
Запустите эксперта - он распечатает количество отложенных ордеров и позиций в рынке. Именно в рынке, а не в торговой истории.
Не много не понял, Вы имеете ввиду запустить на демо? Да я вижу что этот эксперт ищет ордера и позиции в рынке. Но я имел в виду Дебагер. Запуская код дебагером я вижу что Ордер номер 9 находиться в рынке это видно на вкладке торговля. Извиняюсь что скриншот смазал .Внизу Вкладка ТОРГОВЛЯ открыта. А значит ордер висит в рынке. Но по коду видно в ВЫРАЖЕНИИ (переменой statusOrder) что ордер выполнен полностью (может я не правильно понимаю статус ) с тикетом 9
ORDER_STATE_FILLED
Ордер выполнен полностью
Запуская код дебагером я вижу что Ордер номер 9 находиться в рынке это видно на вкладке торговля.
Визуализатор далеко не всегда синхронизирован с торговым окружением. Т.е. он может показывать старую информацию. Актуальная всегда в советнике.
Это очень частый вопрос, когда советник говорит одно, а Визуализатор показывает иное.