Ошибки, баги, вопросы - страница 3077

Новый комментарий
 
 Помогите решить проблему с индикатором. Есть индикатор, установлен на двух ПК. После смены торгового счёта индикатор перестал отображаться на графике(1 пк), сменил таймфрейм и  индикатор пропал (2 пк). Делал: закидывал-удалял индикатор, компилировал, переустанавливал терминал. Результата нет.
 
Ilyas #:
Ждите следующий билд, не могу точно назвать номер, сейчас мне эта информация недоступна.

Спасибо.

Он поддерживался сборкой 3031.

 
Что эта запись в логе обозначает? 
2021.09.02 04:14:56.118 Broker  TradeServer-Live: no demo/preliminary groups on server side
2021.09.02 04:15:15.774 Network '12345': authorization on TradeServer-Live failed (Invalid account)
 
Доброго времени суток уважаемые дамы и/или господа!

У меня предложение, ранее его уже представлял, то решил еще раз напомнить.

В чем суть: Всё просто, предлагаю рассмотреть идею по MetaEditor - то-есть добавить очень нужную и полезную функцию, касающуюся редактора исходного кода, а именно добавить регионы. Что-бы, например, фрагмент кода можно было сворачивать и помечать регион комментариями и цветом.

Я понимаю, что закладки и #include тоже отлично, но регионы особенно когда большие перечисления и куча настроек по каждой валюте - очень были бы кстати и пошли бы на пользу.

Спасибо. Всем всего хорошего и успехов!
 

Ордер есть а функция его не видит. В этом коде Выбирается ордер Функцией 

OrderSelect

если его нет то идет поиск в истории 

HistoryOrderSelect
 if(!OrderSelect(tic))
     {
      Error = GetLastError();
       ResetLastError();
      if(Error ==4754)
        {
         if(HistoryOrderSelect(tic))
           {
            statusOrder = HistoryOrderGetInteger(tic,ORDER_STATE);

            if(statusOrder==ORDER_STATE_FILLED)
              {
               int position_ID = HistoryOrderGetInteger(tic,ORDER_POSITION_ID);
                       }
           }
        }

Но проходя багером Функция не находит ордер хотя он еще не сработал и находит в истории со статусом

Ордер выполнен полностью

тикет = 9. Что  тут не так? Скрины дебага и ордеров. ыф йц

 
Igor Petrov #:

Ордер есть а функция его не видит. В этом коде Выбирается ордер Функцией 

если его нет то идет поиск в истории 

Но проходя багером Функция не находит ордер хотя он еще не сработал и находит в истории со статусом

Ордер выполнен полностью

тикет = 9. Что  тут не так? Скрины дебага и ордеров.

Запустите эксперта - он распечатает количество отложенных ордеров и позиций в рынке. Именно в рынке, а не в торговой истории.

 

BarsCalculated() https://www.mql5.com/ru/docs/series/barscalculated

что возвращает? - это просто  число которое после окончания расчетов в OnCalculate() индикатор вернул в return(rates_total)  ?

 
Igor Makanu #:

BarsCalculated() https://www.mql5.com/ru/docs/series/barscalculated

что возвращает? - это просто  число которое после окончания расчетов в OnCalculate() индикатор вернул в return(rates_total)  ?

Как я понимаю, это используется в случае пересчёта индикатора по ТФ отличному от текущего. А для текущего ТФ BarsCalculated() == prev_calculated

 
Vladimir Karputov #:

Запустите эксперта - он распечатает количество отложенных ордеров и позиций в рынке. Именно в рынке, а не в торговой истории. 


Не много не понял, Вы имеете ввиду запустить на демо? Да я вижу что этот эксперт ищет ордера и позиции в рынке. Но я имел в виду Дебагер. Запуская код дебагером я вижу что Ордер номер 9 находиться в рынке это видно на вкладке торговля. Извиняюсь что скриншот смазал .Внизу Вкладка ТОРГОВЛЯ открыта. А значит ордер висит в рынке. Но по коду видно в ВЫРАЖЕНИИ (переменой statusOrder) что ордер выполнен полностью (может я не правильно понимаю статус ) с тикетом 9

ORDER_STATE_FILLED

Ордер выполнен полностью
 
Igor Petrov #:

Запуская код дебагером я вижу что Ордер номер 9 находиться в рынке это видно на вкладке торговля.

Визуализатор далеко не всегда синхронизирован с торговым окружением. Т.е. он может показывать старую информацию. Актуальная всегда в советнике.

Это очень частый вопрос, когда советник говорит одно, а Визуализатор показывает иное.

1...307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084...3696
Новый комментарий