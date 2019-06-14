Как отключить уведомления об обновлении продукта, который когда-то скачивал?

Собственно вопрос в сабже. Уже, если честно, задрал один продукт, который постоянно обновляется, а мне шлются бесконечные уведомления в систему личных сообщений:


 

такая же беда, скачал посмотреть в прошлом году ЗУП... теперь по 2 раза на неделю сообщения об обновлениях, очень не удобно

как отписаться от этих уведомлений? индикатор уже удалил, и даже не заглядываю в маркет

 

Уведомления отключаются в Профиле


 
Однажды скачал бесплатный продукт (это единственный приобретенный продукт из маркета) и избавится от него никак не удается.

Несмотря на то, что последняя строчка из вашего списка НЕ отмечена, всё равно уведомления после обновления приходят.  Автор иногда обновляет  несколько дней подряд, даже 2 раза в день.

Видимо эта опция для бесплатных продуктов не работает.

 
что он там обновляет?)

А, собственно говоря, совершенно не важно.

Если я удалил этот продукт, то нафига мне уведомления о его обновлениях?

 

Было бы полезным, чтобы можно было удалять бесплатные продукты, который качал для тестирования. 

Например, при проверке индикаторов с маркета, скачал - проверяешь с экспертом как торгует - а он у тебя навсегда в покупках. Для этого приходится отключаться от акка. 

  Во во
