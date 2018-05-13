Как настроить прозрачность объекта в mql4? Возможно ли это?

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Создаю прямоугольник(OBJ_RECTANGLE_LABEL) с помощью функции ObjectCreate.

Как сделать этот прямоугольник например на 50% прозрачным? Цвет задать можно и другие параметры, а прозрачности не нашёл.

 
Только в пятерке. 
 
Alexander Nikolaev:

Создаю прямоугольник(OBJ_RECTANGLE_LABEL) с помощью функции ObjectCreate.

Как сделать этот прямоугольник например на 50% прозрачным? Цвет задать можно и другие параметры, а прозрачности не нашёл.

<Canvas\Canvas.mqh> 

 
Алексей Тарабанов:
Только в пятерке. 
Нет
 

скрипт на весь МТ

Файлы:
transparency.mq4  5 kb
 


100-75-50%

найдешь в коде

автор- Slim33

Файлы:
SUNcFAN_0.6.mq4  39 kb
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