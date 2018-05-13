Как настроить прозрачность объекта в mql4? Возможно ли это?
Только в пятерке.
Alexander Nikolaev:
Создаю прямоугольник(OBJ_RECTANGLE_LABEL) с помощью функции ObjectCreate.
Как сделать этот прямоугольник например на 50% прозрачным? Цвет задать можно и другие параметры, а прозрачности не нашёл.
<Canvas\Canvas.mqh>
Алексей Тарабанов:Нет
Только в пятерке.
Только в пятерке.
Файлы:
transparency.mq4 5 kb
Файлы:
SUNcFAN_0.6.mq4 39 kb
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Создаю прямоугольник(OBJ_RECTANGLE_LABEL) с помощью функции ObjectCreate.
Как сделать этот прямоугольник например на 50% прозрачным? Цвет задать можно и другие параметры, а прозрачности не нашёл.