Ошибки, баги, вопросы - страница 1131
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если только добавили свой продукт в Маркет, то в терминале он появится с задержкой около суток. Если продуктов нет в Маркете - проверьте, может продукт отправили в "Черновик" и к нему появился комментарий модератора.
нет я купить хочу протестировать а его нет в маркете и через сайт в попытке купить или протестировать ДеМО он его не видит терминале
раньше таких проблем небыло да и сейчас вроде новые продукты за 14 апреля маркет в терминале видит а других нет продавец скрин показывал он там есть
Нет, я купить хочу, протестировать, а его нет в Маркете. Демо-версии также нет и в терминале.
Раньше таких проблем не было. Продавец скрин показывал, демо-версия продукта в Маркете есть.
Тип продукта: индикатор или другое?
хотя можно и отсюда найти нужный продукт после чего тебя отправляют в маркет и там нажимаю купит после чего открывая терминал маркет его не видит
P.S.я знаю где и как покупать тестировать продукты поэтому и вылез на форум спросить в чем возможная причина что я не вижу продукта а сам продавец мне говорит что он там есть скрин показывал
если в ручную в терминале искать продукт его так же нет
Я ничего не показывал Вам. Форум имеет свойство подставлять ссылки в предложения. Единственное, что я сделал - это исправлял Ваши орфографические ошибки (просто Ваши сообщения без знаков препинания и без заглавных букв очень тяжело понимать).
Про обновление Маркета в терминале MT5 я уже сказал:
...Если только добавили свой продукт в Маркет, то в терминале он появится с задержкой около суток...
Насчет задержек отображения продуктов в Маркете на MQL.com - не знаю.
это что ВЫ мне показали это стена продуктов я же говорю про сам терминал В МТ5 маркет и про сам магазин на сайте где покупки
хотя можно и отсюда найти нужный продукт после чего тебя отправляют в маркет и там нажимаю купит после чего открывая терминал маркет его не видит
P.S.я знаю где и как покупать тестировать продукты поэтому и вылез на форум спросить в чем возможная причина что я не вижу продукта а сам продавец мне говорит что он там есть скрин показывал
если в ручную в терминале искать продукт его так же нет
paladin800:
Дайте линк на продукт тут на сайте в Маркете. Проверю у себя на МТ5. Кстати искомый продукт для МТ4 или МТ5?
Табуляция
Print() (снизу вверх)
Comment (сверху-вниз)
Получается, что и Print() и Comment() в начале строки вообще табуляцию не выводят, а пробел - выводят. В середине строки Print() выводит табуляцию как пробел, а Comment() - ее не выводит.
Даже, если положить табуляцию равной пробелу - то все равно несоответствие
Пожалуйста подскажите, кто знает как заставить работать индикаторы в МТ4.
Не открывается через навигатор MT4 индикаторы с расширением mq4, хотя в навигаторе отображаются. Эта проблема возникла после переноса разработчиком всех индикаторов в папку MQL/indicators
Пожалуйста подскажите, кто знает как заставить работать индикаторы в МТ4.
Не открывается через навигатор MT4 индикаторы с расширением mq4, хотя в навигаторе отображаются. Эта проблема возникла после переноса разработчиком всех индикаторов в папку MQL/indicators
Компилятор не выдает ошибку, при попытке изменениия указателя, объявленного как const