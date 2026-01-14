Ошибки, баги, вопросы - страница 1131

barabashkakvn:
Если только добавили свой продукт в Маркет, то в терминале он появится с задержкой около суток. Если продуктов нет в Маркете - проверьте, может продукт отправили в "Черновик" и к нему появился комментарий модератора.

нет я купить хочу протестировать а его нет в маркете и через сайт в попытке купить или протестировать ДеМО он его не видит терминале

раньше таких проблем небыло да и сейчас вроде новые продукты за 14 апреля маркет в терминале видит а других нет продавец скрин показывал он там есть  

 
Gottik:

Нет, я купить хочу, протестировать, а его нет в Маркете. Демо-версии также нет и в терминале. 

Раньше таких проблем не было. Продавец скрин показывал, демо-версия продукта в Маркете есть.   

Тип продукта: индикатор или другое?
 
barabashkakvn:
Тип продукта: индикатор или другое?
это что ВЫ мне показали это стена продуктов я же говорю про сам терминал В МТ5 маркет и про сам магазин на сайте где покупки
хотя можно и отсюда найти нужный продукт после чего тебя отправляют в маркет и там нажимаю купит после чего открывая терминал маркет его не видит
P.S.я знаю где и как покупать тестировать продукты поэтому и вылез на форум спросить в чем возможная причина что я не вижу продукта а сам продавец мне говорит что он там есть скрин показывал
если в ручную в терминале искать продукт его так же нет
 
Gottik:

Я ничего не показывал Вам. Форум имеет свойство подставлять ссылки в предложения. Единственное, что я сделал - это исправлял Ваши орфографические ошибки (просто Ваши сообщения без знаков препинания и без заглавных букв очень тяжело понимать).

Про обновление Маркета в терминале MT5 я уже сказал:

...Если только добавили свой продукт в Маркет, то в терминале он появится с задержкой около суток...

Насчет задержек отображения продуктов в Маркете на MQL.com - не знаю.

 
Дайте линк на продукт тут на сайте в Маркете. Проверю у себя на МТ5. Кстати искомый продукт для МТ4 или МТ5?
 

paladin800:
 Дайте линк на продукт тут на сайте в Маркете. Проверю у себя на МТ5. Кстати искомый продукт для МТ4 или МТ5? 

Всё спасибо проблема разрешилась
 

Табуляция

void OnStart()
{
        string str1 = "\tTAB\t\tTAB"; //табуляция
        string str2 = " TAB TAB";     //пробел
        string str3 = "TAB";          //для сравнения
        Print( str1 );
        Print( str2 );
        Print( str3 );
        Comment( str1 + "\n" + str2 + "\n" + str3 );
}

Print() (снизу вверх)

 

 Comment (сверху-вниз)

 

Получается, что и Print() и Comment() в начале строки вообще табуляцию не выводят, а пробел - выводят. В середине строки Print() выводит табуляцию как пробел, а Comment() - ее не выводит.

 Даже, если положить табуляцию равной пробелу - то все равно несоответствие

 

Пожалуйста подскажите, кто знает как заставить работать индикаторы в МТ4.

Не открывается через навигатор MT4 индикаторы с расширением mq4, хотя в навигаторе отображаются. Эта проблема возникла после переноса разработчиком всех индикаторов в папку MQL/indicators

 
savanna1957:

Пожалуйста подскажите, кто знает как заставить работать индикаторы в МТ4.

Не открывается через навигатор MT4 индикаторы с расширением mq4, хотя в навигаторе отображаются. Эта проблема возникла после переноса разработчиком всех индикаторов в папку MQL/indicators

Разработчик это кто: MetaQuotes или программист, который делал этот индикатор? Посмотрите в терминале вкладки "Журнал" и "Эксперты" - никаких сообщений нет?
 

Компилятор не выдает ошибку, при попытке изменениия указателя, объявленного как const

class A {
};
class B {
        B() : a( NULL ) {}           //нормально, инициализция
        void f() { this.a = NULL; } //не нормально, поскольку const a
        A* const a;
};
