Ошибки, баги, вопросы - страница 1129
A100:
32'535'244'799 != 32'535'215'999 - какое правильное?
Правильное должно быть 32'535'215'999 для "3000.12.31 23:59:59"
А 32'535'244'799 будет правильным для "3001.01.01 07:59:59"
Просто предел для типа datetime определен некорректно:
Компилятор воспринимает число 13.7 как тип double. Но в то же время это число может быть без потерь преобразовано в тип float
и это предупреждение излишне.
Откуда у Вас сведения, что вещественное число 13.7 может быть преобразовано в тип float без потерь?
А разве нет? Число 13.7 = 0.137*1е+2. Разве преобразовывая три разряда после запятой в тип float можно допустить потери? По моим наблюдениям точность начинает теряться при попытке преобразовать
числа от шести разрядов после запятой и более.
Пробовал использовать тип float для сохранения пятизначных котировок символов (например, 1.38829) в бинарный файл. После их обратного чтения из файла и попыток отобразить на чарте в виде
свечного индикатора наложенного на свечи самого чарта замечал кое-где небольшие несовпадения. Но после нормализации до пятого знака они исчезали.
Но там происходили двойные потери точности: сначала из double в float, а затем обратно из float в double.
Нет. Это - бесконечная дробь. Мы писали, писали, а Вы не читаете
Мы читаем! Но потеря происходит "технически" (особенности формата) и в тех разрядах, которые и не нужны.
Тоже возник такой crash. Возникает при запуске скрипта, если не сопадает build Терминала (910) и Компилятора(921)
А вот и код
Компилятор 930, Терминал 910. Результат:
А как так получилось, что терминал 910, а компилятор 930?
Если оба 910, то этот скрипт не "падает".
Просто не один терминал (точно не знаю, но по-моему в Маркете это обычное дело)
Могу поделиться оригиналом из папки ...\MQL5\Scripts
Что ж, что и требовалось доказать Win XP 32 bit :