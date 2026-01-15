Ошибки, баги, вопросы - страница 2189
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо! Реально - работает!)
А я и подумать не мог, что компиляцию необходимо проводить регулярно, даже не внося изменений..
Достаточно читать что пишется во вкладках "Эксперты" и "Журнал" или в тестере - чтобы понять причину.
Если часто вызывать скрипт - раз за разом после выполнения, то перестает работать смещение по графику, т.е. пропускаются команды на это действие
Если часто вызывать скрипт - раз за разом после выполнения, то перестает работать смещение по графику, т.е. пропускаются команды на это действие
Это асинхронная команда.
Тогда как проверить её отработку?
Тогда как проверить её отработку?
По факту смещения.
Понятно, т.е. предлагается ждать смещения, если его не произошло, то повторить команду на смещение, так?
Понятно, т.е. предлагается ждать смещения, если его не произошло, то повторить команду на смещение, так?
Обдумать нужно как отлавливать сработку асинхронной команды, и какие там могут быть подводные камни.
Допустим, есть у нас номер видимого бара перед подачей команды - запомнили. Пока номер не сменится - значит команда не отработала. Сменился - отработала.
А если не сменится? Когда принимать решение о том, что команда потерялась в очереди и повторять команду? А если после повтора команды, прошлая-таки сработала, а у нас ещё одна в очереди стоит - будет лишнее смещение.
В общем тут нужны эксперименты. Так вот сразу не придумаю...
Обдумать нужно как отлавливать сработку асинхронной команды, и какие там могут быть подводные камни.
Допустим, есть у нас номер видимого бара перед подачей команды - запомнили. Пока номер не сменится - значит команда не отработала. Сменился - отработала.
А если не сменится? Когда принимать решение о том, что команда потерялась в очереди и повторять команду? А если после повтора команды, прошлая-таки сработала, а у нас ещё одна в очереди стоит - будет лишнее смещение.
В общем тут нужны эксперименты. Так вот сразу не придумаю...
Понял - тяжелый случай - буду думать, спасибо.
Понял - тяжелый случай - буду думать, спасибо.
Если полагаться лишь на факт смещения, то график ведь можно и руками сместить - вот и дырка в логике...
Если полагаться лишь на факт смещения, то график ведь можно и руками сместить - вот и дырка в логике...
Через три минуты экспериментов, я пришёл к выводу, что смещение происходит от
а не от текущего положения.