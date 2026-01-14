Ошибки, баги, вопросы - страница 1060
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понимаете. Отсутствие более высоких таймфреймов у меня в голове невольно приравнивается к подозрительному "разработчики чего-то недоговаривают..." У кого-то не так?
У меня не так ! и я уверен что всё "договаривается" - потому как ,таких как вы ,очень мало ,кому нужна такая фишка
Моё мнение: много данных для аналитики не бывает. Даже для краткосрочника порой нелишне бывает знать, что делается за пределами дня сегодняшнего. Недостаток информации, особенно не слишком очевидной по важности, рано или поздно оборачивается против трейдера.
Впрочем, иногда следует слишком большое количество противоречивых расчётов для принятия решения, поэтому, казалось бы, куда уж больше данных? Но это вопрос не избыточности данных, а правильного ими распоряжения. С избытком исходной информации человек в силах что-то сделать, в том числе и проигнорировать, а вот с недостатком информации далеко и в нужную сторону не уйдёшь.
2013.09.07 02:39:36 iTester-SL (GBPUSD,M1) 1 undeleted objects left
Утечка памяти. // или глюк компоновщика.
Объект был объявлен как статическая глобальная переменная. (!) Т.е. вообще не динамический.
Проблема появилась после выноса части кода, использующего данную переменную, в .mqh файл и объявления её в этом файле как extern (до этого никакой утечки не было):
Программа при этом нормально работает.
// Для себя проблему обошёл объявив объект динамическим. Теперь создаю в OnInit(), в OnDeinit() удаляю. Утечка (сообщения об утечке) прекратилась.
Кто-нибудь знает, что это за торговый инструмент такой PROFIT.
Большая просьба к присутствующим на форуме, простестировать OnCalculate() на дублирование вызовов и обнуление prev_calculated на каждом тике.
И выложить свои результаты здесь (есть/нет дублирование).
Тестирующий индикатор здесь.
Кажется удалось разобраться с дублированием тиков. Помог Pavel Tsatsenko (kPVT) // Большое спасибо!
Выяснилось, что сия беда происходит при запросах копирования ( CopyXXX(...) ) за пределами диапазона копируемого буфера. В частности в предложенном для тестирования индикаторе есть неточность, приводящая к запросу более rates_total баров.
В прицепе поправленная версия. У меня в терминале работает без дублирования тиков при всех установках терминала. Заинтересованные в теме товарисчи могут проверить. Если у кого-то будут дублирования тиков просьба просигналить.
Кто-нибудь знает, что это за торговый инструмент такой PROFIT.
Наследственность классов забагована. Я уже 3 день не могу закончить класс, потому что баги компиляции лезут!
Вот первый баг:
А вот второй:
Ну, нет тут private members!
Номер в багрепорта - #835727
Наследственность классов забагована. Я уже 3 день не могу закончить класс, потому что баги компиляции лезут!
Вот первый баг:
А вот второй:
Ну, нет тут private members!
Номер в багрепорта - #835727
Есть, однако. Попробуй так:Приватное наследование делает все члены наследуемого класса приватными.
// Наследование по умолчанию приватное. И в С++ и в mql
Из справки по MQL5:
Из справки по MQL5:
Кто живёт по книжке - тот умрёт от опечатки.