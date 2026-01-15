Ошибки, баги, вопросы - страница 2079

Новый комментарий
 
Stanislav Korotky:

В МТ4 работает.

В MT5x64 - нет.

 
fxsaber:

В MT5x64 - нет.

В МТ5 нужно использовать "<".

 
Stanislav Korotky:

В МТ5 нужно использовать "<".

Пашет, Спасибо!

 

У меня программа в определенные важные моменты делает скрины всего терминала.

И вот сегодня ночью наступил важный момент, когда скрин должен был быть сделан, но помешала гребанная особенность терминала. Вот она.


В обоих терминалах есть две вкладки - Торговля и Почта. Мне нужно, чтобы "Торговля" была все время активна. Но когда приходит внутреннее письмо (например, partial filll) от брокера, то вкладка переключается на "Почта".

Как отключить эту настоящую гадость? Ну не должно быть настолько навящего уведомления, да еще к совершенно рядовым письмам брокера, где он десятки раз за сутки автоматически сообщает об произошедших особенностях состоявшего исполнения ордеров. Не пойму, почему иногда происходит переключение на "Почта", а иногда - нет.

Как вырубить это? Вкладку "Почта" никогда не читаю, т.к. это Спам. Мягко говоря, раздражает такое реагирование GUI терминала на Спам.

 
fxsaber:

Как вырубить это? Вкладку "Почта" никогда не читаю, т.к. это Спам. Мягко говоря, раздражает такое реагирование GUI терминала на Спам.

+1

Давно об этом просил

 
fxsaber:

Как вырубить это? Вкладку "Почта" никогда не читаю, т.к. это Спам. Мягко говоря, раздражает такое реагирование GUI терминала на Спам.

Попробуйте назначить папке с почтой "ущербные" права в ФС, чтобы терминал не могу туда писать файлы - возможно это предотвратит активацию закладки.

 
Stanislav Korotky:

Попробуйте назначить папке с почтой "ущербные" права в ФС, чтобы терминал не могу туда писать файлы - возможно это предотвратит активацию закладки.

Для MT4 это "history\mailbox". Сомневаюсь, что вкладка Почта срабатывает только после того, как сообщение запишется на диск, а не ДО. Но попробую, Спасибо.

 
Vladislav Andruschenko:
В последнем билде мт5 
После пол часа оптимизации комп  показал синий экран. 

Система i7 8ядер
32 gb ddr4

Загружены были все ядра. Жуткие тормоза. 

у меня такая же проблема, скажите пожалуйста Вам удалось решить вопрос?

 

МТ4 Build 1090

В окне входных параметров в поле с переменной типа double с нулевой дробной частью -> при двойном клике самопроизвольно исчезают завершающие нули в целой части.

10.0 -> 1

1000.0 -> 1

510.0 -> 51


Win 8.1 & Windows Server 2012R2 64-bit


У кого-то воспроизводится этот баг?

 
Pavel Verveyko:

у меня такая же проблема, скажите пожалуйста Вам удалось решить вопрос?

Случается очень редко. Отключил одно ядро при оптимизации, чтобы оно было свободно. 
1...207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086...3696
Новый комментарий