Ошибки, баги, вопросы - страница 2028
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На этом компе уже стояла купленная программа ,и за неё уже активацию снимали ,и сейчас сняли. Давно не пользовался продуктами с маркета ,платными например ,на днях решил повесить на график ,а они не цепляются ,удалил,закачал сново ,написало - он куплен но не установлен ,утановил - активацию сняли ...С другими продуктами сейчас получится то же самое - подожду ... до выяснения
так быть не должно. а Компьютер не меняли? комплектующие? Windows?
На этом компе уже стояла купленная программа ,и за неё уже активацию снимали ,и сейчас сняли. Давно не пользовался продуктами с маркета ,платными например ,на днях решил повесить на график ,а они не цепляются ,удалил,закачал сново ,написало - он куплен но не установлен ,утановил - активацию сняли ...С другими продуктами сейчас получится то же самое - подожду ... до выяснения
Напишите в сервисдеск.
так быть не должно. а Компьютер не меняли? комплектующие? Windows?
Нет,ноут в ремонте не был
Какой режим тестируете? По ценам открытия?
К индикаторам тоже относится. Создайте 1-минутный таймер и спрашивайте количество баров у всех интересующих Вас таймсерий.
Проверкой факта синхронизированности синхронизация не удерживается.
Здравствуйте) Ваши комментарии насчёт проверки подкачки данных мне очень помогли Большое спасибо), почему то в справке об этом явно не написано(
я делаю так:
добавляю символ в обзор рынка
вызываю CopyRates для интереcующих меня инструментов и периодов активирую таймер
жду загрузку в onTimer, когда данные готовы активирую таймер для проверки баров (поддержания синхронизации)
только вот проблема что воспользоватся данными я могу только после первого тика или после обновить график правой кнопкой мыши потому как OnCalc уже рассчитана(
дождаться загрузки данных в любом другом месте кроме OnTimer мне не удаётся(
вопрос: как запустить повторно OnCalc или рассчитать данные до начала запуска Oncalc или внутри неё
нужно что бы индикатор рисовал данные только после обновления истории по другим символам / периодам отличным от текущего.
ps и ещё вопрос в MT4 после проверки подкачки истории , проверка количества баров в минутном таймере тоже будет поддерживать синхронизацию?
Да по ценам открытия минуты OHLC, но это никак не должно влиять на геп с пятницы на понедельник. Исполнение ордеров прописано в соглашении - правильно?
Про ограничения тестирования читали?
Только цены открытия
В данном режиме происходит генерация тиков по ценам OHLC таймфрейма, выбранного для тестирования. При этом функция эксперта OnTick() запускается только в начале бара по цене Open. Из-за этой особенности стоп-уровни и отложенные ордера могут срабатывать не по заявленной цене (особенно при тестировании на старших таймфреймах). В обмен за это мы получаем возможность быстро провести оценочное тестирование эксперта.
Про ограничения тестирования читали?
Цены OHLC минуты. Какие ограничения тут?
Два - даже если это цены открытия, каким образом стоп ордер должен сработать по стопу а не по цене открытия, в том случае если на гэпе пролетела цена дальшеЭто же условия любого брокера исполнять стоп приказы по цене гепа а не по цене приказа?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Написал советник (МТ4) хочу разместить на маркете, но не принимает автотестер.
Выдает ошибку 131 (неправильные объёмы).
Хотя у меня в терминале все работает без ошибок.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Написал советник (МТ4) хочу разместить на маркете, но не принимает автотестер.
Выдает ошибку 131 (неправильные объёмы).
Хотя у меня в терминале все работает без ошибок.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
в отчете тестера есть ссылка на ваш вопрос, просто надо перейти по ссылке и вставить пример функции для проверки кода. Ведь мы не видем что там в коде. как тут помочь?