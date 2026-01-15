Ошибки, баги, вопросы - страница 2028

Server Muradasilov:

На этом компе уже стояла купленная программа ,и за неё уже активацию снимали ,и сейчас сняли. Давно не пользовался продуктами с маркета ,платными например ,на днях решил повесить на график ,а они не цепляются ,удалил,закачал сново ,написало - он куплен но не установлен ,утановил - активацию сняли ...

С другими продуктами сейчас получится то же самое - подожду ... до выяснения


так быть не должно. а Компьютер не меняли? комплектующие? Windows?

 
Напишите в сервисдеск.

 
Vladislav Andruschenko:


так быть не должно. а Компьютер не меняли? комплектующие? Windows?


Нет,ноут в ремонте не был 

 
Slava:
Какой режим тестируете? По ценам открытия?
Да по ценам открытия минуты OHLC, но это никак не должно влиять на геп с пятницы на понедельник. Исполнение ордеров прописано в соглашении - правильно?
 
Slava:
К индикаторам тоже относится. Создайте 1-минутный таймер и спрашивайте количество баров у всех интересующих Вас таймсерий.

Проверкой факта синхронизированности синхронизация не удерживается.

Здравствуйте) Ваши комментарии насчёт проверки подкачки данных мне очень помогли Большое спасибо), почему то в справке об этом явно не написано(

я делаю так:
добавляю символ в обзор рынка
вызываю CopyRates для интереcующих меня инструментов и периодов активирую таймер
жду загрузку в onTimer,  когда данные готовы  активирую таймер для проверки баров (поддержания синхронизации)

только вот проблема что воспользоватся данными я могу только после первого тика или после обновить график правой кнопкой мыши потому как OnCalc уже рассчитана( 

дождаться загрузки данных в любом другом месте кроме OnTimer мне не удаётся(

вопрос: как запустить повторно OnCalc или рассчитать данные до начала запуска Oncalc или внутри неё
нужно что бы индикатор рисовал данные только после обновления истории по другим символам / периодам отличным от текущего.


ps и ещё вопрос  в MT4 после проверки подкачки истории , проверка количества баров в минутном таймере тоже будет поддерживать синхронизацию?
 
Anton Ohmat:
Да по ценам открытия минуты OHLC, но это никак не должно влиять на геп с пятницы на понедельник. Исполнение ордеров прописано в соглашении - правильно?

Про ограничения тестирования читали?

Только цены открытия

В данном режиме происходит генерация тиков по ценам OHLC таймфрейма, выбранного для тестирования. При этом функция эксперта OnTick() запускается только в начале бара по цене Open. Из-за этой особенности стоп-уровни и отложенные ордера могут срабатывать не по заявленной цене (особенно при тестировании на старших таймфреймах). В обмен за это мы получаем возможность быстро провести оценочное тестирование эксперта.

 
Slava:

Про ограничения тестирования читали?

Цены OHLC минуты. Какие ограничения тут?

Два - даже если это цены открытия, каким образом стоп ордер должен сработать по стопу а не по цене открытия, в том случае если на гэпе пролетела цена дальше

Это же условия любого брокера исполнять стоп приказы по цене гепа а не по цене приказа?
 
 

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Написал советник (МТ4) хочу разместить на маркете, но не принимает автотестер.

Выдает ошибку 131 (неправильные объёмы).

Хотя у меня в терминале все работает без ошибок.

Помогите, пожалуйста, разобраться.

 
Petr Voytenko:

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Написал советник (МТ4) хочу разместить на маркете, но не принимает автотестер.

Выдает ошибку 131 (неправильные объёмы).

Хотя у меня в терминале все работает без ошибок.

Помогите, пожалуйста, разобраться.


в отчете тестера есть ссылка на ваш вопрос, просто надо перейти по ссылке и вставить пример функции для проверки кода. Ведь мы не видем что там в коде. как тут помочь? 

