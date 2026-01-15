Ошибки, баги, вопросы - страница 2031
Читайте про приведение типов и потери при этом. https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/casting
Спасибо! Идея-то вот в чем: имеем индикатор, который дает малочисленные точные сигналы.
Открываем любое количество графиков и, соответственно ММ и сигналу индикатора, открываем позиции. Создаем на графике текстовые метки или кнопки с указанием символа и текущей прибыли открытых поз. При нажатии кнопки выводим нужный график на передний план.
Нет ни то что DLL, нет даже Temp.ex4!
Проблема заключается в том, что в новом MQL4 строки - юникодные. Во всех остальных местах: объекты, индикаторы, графики, имена символов, журналы, настройки и т.п. - строки остались ансишными. Поэтому при общении с "внешним миром" в MQL4-программах каждый раз производится преобразование WideCharToMultiByte. В обычном случае символы строк однобайтовые (но в разных кодировках - разные), в Юго-Восточной Азии это - мультибайт (в китайской раскладке 1 символ занимает от 1 до 4 байт.
То есть, не только китайцы, но и европейцы не поймут надписей, предполагающих кодовую страницу 1251
В чём вся соль: Создаём объект с кириллическим название, далее по клику обрабатывает его в OnChartEvent, но там его названия не видно.
Сегодня проверим в пятёрке, будет ли это место иметь проблему.
В пятёрке работать будет
А для Вашего случая есть решение и в четвёрке
В OnInit вызовите MQLSetInteger(MQL_CODEPAGE,CP_ACP);
Тогда строковые преобразования "туда-сюда" будут адекватными
данный код запускается на EURUSD 30m
терминал выдаёт ошибку:
handle при распечатке выдаёт -1;
подскажите пожалуйста кто знает, что я делаю не так:
