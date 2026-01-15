Ошибки, баги, вопросы - страница 1954
Возвращайте указатели.
Спасибо за идею. Совсем про них забыл.
Странно. У меня ваш код выдает ошибку компиляции.
object of 'B' cannot be returned, copy constructor 'B::B(const B &)' not found
на описании функции GetBMember (что на чистом английском говорит о создании копии). Последняя ли версия компилятора?
Когда эта проблема фиксится добавлением копи-конструктора B, то потом Вы можете возвращать const B из метода GetBMember.
Тогда компилятор будет ругаться на попытку сделать Reset возвращаемой переменной:
'Reset' - call non-const method for constant object
Этот код - просто пример, написанный в браузере. Просто было интересно, почему компилятор ничего не сообщает. Но уже разобрался.
И, в моем примере вообще нет конструкторов:)
Здравствуйте! 2017.08.03_18:45 GMT+3. Написал файл ООП SignalIchimoku.mqh . Но, когда нужно сделать несложные вычисления до LongCondition() и ShortCondition() в отдельной функции, функция написана, компилятор выдаёт 0 ошибок, 0 предупреждений. А эта функция не работает, вычисления не производятся. Программа не открывает сделки. Проверяю: вставил Print() значения переменной в функцию. Эта функция подобна функциям StateStoch(int ind), ExtStateStoch(int ind) и CompareMaps() в SignalStoch.mqh , стандартном файле из стандартной библиотеки. В стандартном файле всё работает, а у меня не работает. Почему? Это опять "простые правила"? Кто знает, -- подскажите. Если нужны подробности или возникли вопросы, -- пишите. 18:59 GMT+3.
CCanvas. Маленький косяк в реализации функции круга FillCircle. Он на один пиксель уже, это видно из этой GIF-анимации:
И еще очень неразумно построен алгоритм, т.к. приблизительно 30 % точек рисуются дважды. Это легко устранить если переместить две строчки кода, при этом быстродействие вырастает в среднем на 30%.
Вот оригинальная версия FillCircle:
А вот исправленная:
Насчет pending order is deleted (not enough money)
Корректная работа советника, это когда не происходит ошибок, во время его работы.
pending order is deleted (not enough money) - это ошибка.
Вопрос в том, что теоретически невозможно отследить необходимую маржу для открытия ордера, если он открывается с проскальзыванием.
Например, мы установили и рассчитали, что для открытия отложенного стопового ордера на продажу по цене 1.500 достаточно средств. (По цене 1.499 уже нет.)
Текущая цена 1.501.
Следующий тик и мы имеем цену 1.499.
Попытка открытия ордера и ошибка.
Следовательно изначально заложена такая ситуация, когда возникновение этой ошибки на 100% обойти нельзя.
Или я что-то упустил?
не могу понятьь как подтянуть файлы mqh из сосетнего каталога в папке експерртс.
как из папки One подтянуть файлы mqh в папку Two ?
решение найдено. Если файл, к которому нужно подключить инклудник, находится в Test\One, а инклудник в Test\Two, то...Вот так:
и в профилях других людей
Бывают и такие конструкции: