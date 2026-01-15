Ошибки, баги, вопросы - страница 1982
Срабатывает оператор копирования по-умолчанию.
Если не сложно, где почитать?
Подскажите как можно считывать информацию с емайла или смс с помощью MQL4/5. Напр. получаю информацию-сигнал на емайл, советник считывает и открывает/закрывает позицию.
В доках даже такое нашёл (внимание на 3ю строку снизу):
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/casting
Помню, что можно было копировать (тупо в стиле memcpy) в простые структуры, но у меня ведь не простая структура.
MQL5 поменялся.
В неявном операторе осуществляется почленное копирование объектов.
При необходимости можно переопределить поведение и вместо неявного оператора копирования создать собственный вариант с помощью перегрузки.
fxsaber
Спасибо, теперь понятно. Даже не знаю радоваться ли. Ломается совместимость со старым кодом. По-хорошему надо как-то принудительно активировать новый функционал при столь значительных изменениях (через ключи компиляции или #pragma).
Например, мой auto_ptr:
Теперь оказывается, что auto_ptr можно скопировать в новом коде (если не заглушить копирующие оператор/конструктор), что приведёт к множественному удалению одного указателя.
Файл MQL5\Include\Controls\SpinEdit.mqh
int MaxValue(void) const { return(m_min_value); }
Как скачать MT4?
Скачиваю файлик mt4setup.exe, устанавливаю, а платформа устанавливается mt5. где взять mt4?
