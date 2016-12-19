Два одинаковых индикатора в одном окне графика

Здравствуйте! Отдельно индикатор работает нормально, но если поместить к этому индикатору ещё один такой же самый но с другими входными параметрами то оба индикатора отображаются некорректно! Отображение происходит через буфер(не графически). В чем может быть дело?
 
Что-то Вы недоговариваете. Берёте MetaTarder 5, Открываете любой график и наносите на график два трендовых индикатора Moving Average: один с периодом 100, второй с периодом 200 - всё прекрасно работает и отображает:

здесь не должно быть значения 1.1189 на предыдущем баре, его и нет на графике и в окне данных значение тоже пустое, НО в буфере это значение есть!!! Обьясните кто нибудь что это?

 
Извините, по старому терминалу не консультирую.
 
Я думаю здесь дело не в терминале... И почему старый? Версия 4 Build 1031 от 17 декабря
 
Без исходника индикатора ничего нельзя сказать. Может быть вы неправильно передаете параметры (неверное количество, например). В принципе, не понятно зачет такая конструкция - вызов iBarShift, чтобы получить индекс бара, который указан в индексе переданного Time[]. Не проще сразу передавать 0 и 1 бар в iCustom?
 
Если желаете помочь то могу предоставить исходник индикатора но только в личку

Здесь могу привести только участки кода  из индикатора которые могут влиять на передачу параметров

1.Входные параметры

input color cTRColor = clrGray; 

input int BarsCount=3000; 

input int Multiplier=1; 

2. Тип процедуры OnCalculate

 int OnCalculate(const int rates_total,

                const int prev_calculated,

                const datetime &time[],

                const double &open[],

                const double &high[],

                const double &low[],

                const double &close[],

                const long &tick_volume[],

                const long &volume[],

                const int &spread[]) 

 

Вроде как все стандартно....  

