Два одинаковых индикатора в одном окне графика

Здравствуйте! Отдельно индикатор работает нормально, но если поместить к этому индикатору ещё один такой же самый но с другими входными параметрами то оба индикатора отображаются некорректно! Отображение происходит через буфер(не графически). В чем может быть дело?
Что-то Вы недоговариваете. Берёте MetaTarder 5, Открываете любой график и наносите на график два трендовых индикатора Moving Average: один с периодом 100, второй с периодом 200 - всё прекрасно работает и отображает:
Без исходника индикатора ничего нельзя сказать. Может быть вы неправильно передаете параметры (неверное количество, например). В принципе, не понятно зачет такая конструкция - вызов iBarShift, чтобы получить индекс бара, который указан в индексе переданного Time[]. Не проще сразу передавать 0 и 1 бар в iCustom?
Если желаете помочь то могу предоставить исходник индикатора но только в личку
Здесь могу привести только участки кода из индикатора которые могут влиять на передачу параметров
1.Входные параметры
input color cTRColor = clrGray;
input int BarsCount=3000;
input int Multiplier=1;
2. Тип процедуры OnCalculate
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
Вроде как все стандартно....
