Ошибки, баги, вопросы - страница 1893
кто может подсказать тип подчеркнутого ордера?
это уже покупка или еще только заявка, чему равно значение типа этого ордера?
время его жизни несколько милисекунд, это вроде как покупка, но счет неттинговый и двух разнонаправленных позиций там быть не может.
или это он в очереди так стоит?
Здравствуйте.
Открыл терминал МТ4, и увидел, что в большом списке валютных пар, вместо примерно пяти первых разных графиков с построениями на них разных линий, прямоугольников... находятся пары EURUSD стандартного шаблона. Проверил, в удалённых их нет. Таким образом пострадал только мой основной профиль - остальные на вид, не поменялись. Построения за несколько лет пропали.
Почему? Можно ли вернуть?
Могло произойти от нехватки места на диске С?
Могло ...
Т.е. для проверки этой гипотезы нужно забить ОЗУ более чем на 4 гигабайта и запустить игру - попробую, как сын наиграется.
Все же очень маловероятно, но может конфликт возник из-за номеров портов, которые в игрушке могли быть захаркодженны, а агент их по случайности использовал.
Ордер бай, стоит в очереди на исполнение. Как только исполнится, будет сделка в истории и позиция по usdjpy станет 0-й.
Все же очень маловероятно, но может конфликт возник из-за номеров портов, которые в игрушке могли быть захаркодженны, а агент их по случайности использовал.
Оказалось, что игрушка вылетает и просто с включенным MT5 - без него все работает, даже при загрузке ОЗУ. Про порты - сомневаюсь - игра не выходит в сеть...
Для защиты МТ использует определенные антиотладочные механизмы, возможно именно здесь кроются конфликты с игрушкой.
По силам выяснить это только разработчикам, но сомневаюсь, что они будут тратить на это время.
Оказалось, что игрушка вылетает и просто с включенным MT5 - без него все работает, даже при загрузке ОЗУ. Про порты - сомневаюсь - игра не выходит в сеть...