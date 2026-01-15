Ошибки, баги, вопросы - страница 1883
Повторный тест на скорость поднятия кеша чартов CopyXXX функциями в последнем релизе 1596 по сравнению с прошлым обсуждением: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1871#comment_4867939
Тестовые скрипты приложены в исходном комментарии.Время подъема с диска чарта (на диске 6.5 млн баров, поднималось 10 000 баров и запрашивалась 1000 последних баров, холодный старт) удалось снизить с 113 до 18 миллисекунд. Последующие запросы уже исполнялись за 2 микросекунды.
Лучше переделать на SymbolsTotal.
CopyTicks не асинхронная в скриптах и экспертах. Да и вообще нельзя в данном случае строго об асинхронности этих функций говорить. В индикаторах CopyXXX функции работают в режиме "выдать что есть сразу без задержек, а параллельно выставить режим фоновой подкачки".
MQL_MEMORY_USED не врет, так как показывает 1 мб использованной памяти. В самой программе из массивов данных есть только MqlTick Ticks[] на 2000 элементов, что дает 52 байта * 2000 = ~100 кб данных. Плюс остальные небольшие данные суммарно дают около мегабайта. Ну и округление до мегабайта вверх не надо забывать.Поднятые кеши принадлежат терминалу, а не MQL5 программе.
CopyTicks не асинхронная в скриптах и экспертах.
Тот код в СД разбираем, т.к. не все гладко.
Имел же в виду, что хорошо бы Copy-функции проверить не на одном символе, а сразу на всех из Обзора рынка.
Зачем в тиковой истории FOREX-символов дубликаты тиков (bid и ask равны)?
Тестер гонит советники по дублям, а их половина. Разве нужно получать соответствующее падение производительности в два раза?
Не знаю, как воспроизвести, но несколько раз сталкивался в 1598.
Запускаю отладку по CTRL+F5. Попадаю на DebugBreak и совсем не торопять смотрю на значения переменных, о чем-то мечтаю. И через некоторое время Визуализатор "Не отвечает", а затем и редактор "Не отвечает". Приходится убивать через TaskManager.
