Ошибки, баги, вопросы - страница 1878
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как тогда называется эта операция?
Эта операция никак теперь (1589+) не называется. Думаю, когда Вы вникните, откуда здесь Warning
тогда поймете, о какой проблеме идет речь.
Просьба в логах оптимизатора показывать диапазон и шаг оптимизируемых параметров.
А так же в логах агентов такие строки
сопровождать информацией по соответствующему прогону - имя советника и его входные параметры.
#define TYPETOBYTES_FULL_SLOW
то влючаются новые union-ы, увеличивая время компиляции в два раза.
'TypeToBytes_ExampleScript.mq5' TypeToBytes_ExampleScript.mq5 'TypeToBytes.mqh' TypeToBytes.mqh 0 error(s), 0 warning(s), compile time: 3195 msec
Три секунды на небольшой код - это нормально?
При этом debug-версия
в 30 раз быстрее подготавливается.
Возможно ли быстро компилировать в дебаг-версию, но при этом не запускать саму отладку - для самопроверки?
Не знаю как так получилось, но получилось вот так:
Не знаю как так получилось, но получилось вот так:
Ты должен кому-то написать. Просто обязан, иначе никак )))
категорически приветствую!
помогите решить проблемку.
есть вот такой код, т.е. открываем новый чарт по обзору рынка и рисуем на нем объект.
пока в обзоре мало тикеров,проблем нет.
затем,чем больше окон открывается,тем медленее открывается следующее окно.
когда время открытия чарта достигает 3000мс!! = 3с, ChartOpen возвращает 0, хотя в итоге чарт окрывается,но !! у нас же есть условие - рисовать объект на новом чарте, если ChartOpen вернул 0,то мы не можем получить ID чарта,чтобы именно на нем нарисовать объект, хоть чарт и открылся в итоге,но мы не знаем его ID.
Попытался решить проблему васянским способом,тупо врубив Sleep 4с, но все равно, при колве чартов около 60,даже это не спасает. И это я еще выпилил аттач шаблона с индюками,как в начале планировал.
Если закомментить Sleep,то трэш,угар и содомия,начнутся гораздо раньше.
Памяти отжирает терминал порядка 700мб, еще 1300 свободно,т.е. дело не в ресурсах. Колво баров на чарте выставлено 5000.
Однако чарт открылся, но его ID неизвестен.
помогите решить проблемку.
Написать GetNewChartID().
для этого же и есть ChartOpen, должен возвращать ID нового чарта,но не делает этого
можете помочь,развив свою мысль?