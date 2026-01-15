Ошибки, баги, вопросы - страница 1850
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
баг при использовании стилизатора?
предположим,мы писали с использованием табуляции.
ошибок нет.
затем используем стилизатор,получаем
т.е. стилизатор подтирает пробел между TWO_DIM(10000)
Результат
Как правильно?
1. если ранее не получали котировки по тикеру совсем,не открывали чарт и т.п. (зависит от пинга,скорости интернета, жесткого диска,подготовка файла Bases/Брокер/history/тикер/caсhe/)
2. если ранее котировки получали , и затем терминал был перезагружен, при условии,что не открыт чарт этого тикера (подготовка файла Bases/Брокер/history/тикер/caсhe/)
время в 10-15 раз меньше,чем п.1
для сравнения время доступа в МТ4 по п.2,т.е. после перезагрузки терминала
т.е. в МТ4 время после перезагрузки терминала на порядки меньше.
В этот раз проверялось все на винде,без SSD!
3. если котировки получали, терминал не перезагружали,обращение к данным были
я правильно понимаю тогда, что подготовив кэш,терминал при последующих обращениях (начиная со 2 обращения) затрачивает на порядки меньше времени?
можно ли как-то уменьшить время первого обращения после перезагрузки терминала,чтобы было как в МТ4?
код был в https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1870#comment_4856899
У вас очень грязный метод тестирования, так как вообще нет никаких описаний окружения и метода воспроизведения.
Не указаны:
Без этого выводы голословны.
Для примера посмотрите на EURUSD M1 - у МТ5 там больше 6 млн баров (если режим unlimited у чартов), а у МТ4 сколько? Пару десятков тысяч М1 баров в базе данных по факту?
У вас очень грязный метод тестирования, так как вообще нет никаких описаний окружения и метода воспроизведения.
Не указаны:
лимиты баров в окне
Без этого выводы голословны.
в общем-то ответы на большинство вопрсов были в моем посте,не вопрос,сейчас все данные дам.
для начала ответ на
сервер MQ-demo, данные загружены,т.к. речь идет о п.2 и п.3. в предыдущем посте. С пунктом 1 все понятно, и вопросов там нет - как и было написано - подгружаются данные,формируется кэш по указанному пути.
МТ4
МТ5
MT4
MT5
win XP 32bit, билды МТ все последние
МТ4 - открыт 1 чарт, проверку делаем по другому символу
МТ5 - открыт 1 чарт, проверку делаем по другому символу
еще раз, перезагружаем терминал, кидаем скрипт на чарт,выбираем ДРУГОЙ символ,данные по которому были загружены ДО перезагрузки терминала
МТ4
МТ5
Вот мой тест с большими деталями и точнее:
Файлы тестовые приложены, а все время в микросекундах (не миллисекундах, 1 миллисекунда = 1000 микросекунд).
Теперь выводы:
Тут проблемы нет - поднятие всегда стоит ресурсов.
Особенно в случае, когда используются концептуально разные архитектуры: у МТ5 более сложные кеши (cache\*.hc файлы строятся из исходных *.hcc) ради масштабирования + обязательный контроль полной синхронизации с серверными данными (бинарными *.hcc чанками).
В реализации обоих терминалов нет провалов и все работает быстро.
Спасибо за ответ.
В общем результаты,как я и показывал в своих постах.
К тому же вас небольшой чит передо мной - SSD. я вооще тестил на обычном.
И все же результаты между МТ4 и МТ5 отличаются почти в 200 раз (из за - обязательный контроль полной синхронизации с серверными данными ?? и пинга?).
Я как бы смирился еще до постинга тут,что это ,Скорей всего,особенность терминала. Даже жить с этим можно, но в некоторых моментах сложно. Например,т.к. в МТ нет скринера рынка, то я накропал небольшой скрипт,который добавляет символы в обзор рынка,т.к. при этом цены доступны только через CopyClose, ни через SymbolInfoDouble,ни через MqlTick они не доступны,пока символ не добавлен в обзор, то соответственно запустив подобный скрипт после запуска терминала, он выполняется "бесконечно" долго,если запустить на очень большом колве. Это только как пример.