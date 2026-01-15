Ошибки, баги, вопросы - страница 1848
А куда делась функция IndicatorDelete() в MQL5 ? Компилятор её не распознаёт.
Не было никогда. Вы спутали с IndicatorRelease
Компилятор зачем-то пытается создать
Понятно, что код некорректен, но почему именно такая ошибка?
В понедельник все детально проверим.
Сейчас без тестов не могу ответить.
Как из MQL5, например, находясь в обработчике OnTesterPass получить номер текущего прохода в том виде, как он отображается на закладке результатов оптимизатора, например, там написано в первом столбце "27, 366" или "18, 442"? Функция FrameNext позволяет узнать номер прохода в виде ulong. Как из этого числа получить то, что выводится пользователю? Мне нужно в специальном отчете вывести инфу по проходам, и сохранить то же обозначение проходов, что и в терминале.
Нужны ли глобальные переменные терминала типа string?
fxsaber, 2017.04.10 18:25