Ошибки, баги, вопросы - страница 1755

Новый комментарий
 
Исправьте, пожалуйста.
 

Ордера выставляются быстрее, чем пинг.

 

 
Столкнулся с ситуациями, когда
HistorySelect(0, TimeCurrent())

создает не полную таблицу истории. Сталкивался с этим только при первом вызове после захода на счет. Последующие - всю историю отдает.

Воспроизвести не получается. То работает, то нет. Проверьте, пожалуйста. 

 
fxsaber:

Ордера выставляются быстрее, чем пинг.

Пинги редко пересчитываются.
 
fxsaber:
Столкнулся с ситуациями, когда
HistorySelect(0, TimeCurrent())

создает не полную таблицу истории. Сталкивался с этим только при первом вызове после захода на счет. Последующие - всю историю отдает.

Воспроизвести не получается. То работает, то нет. Проверьте, пожалуйста. 

Никогда не делайте TimeCurrent() как конечную дату, делайте TimeCurrent()+86400, чтобы гарантированно захватить все оконечные сделки.

TimeCurrent - это не точное последнее время, а "последнее известное при апдейтах время сервера", что не есть 100% точное время. Особенно на старте.

 
Renat Fatkhullin:

Никогда не делайте TimeCurrent() как конечную дату, делайте TimeCurrent()+86400, чтобы гарантированно захватить все оконечные сделки.

TimeCurrent - это не точное последнее время, а "последнее известное при апдейтах время сервера", что не есть 100% точное время. Особенно на старте.

Спасибо, так и буду делать. Но это точно не касается ошибки.

Логинился на счета, где совершены были сделки очень давно. Настолько давно, что вкладка История пустая (надо делать мышкой запрос на полную историю).

И вот с ними HistorySelect иногда ноль возвращал, иногда значение меньше на единицу, чем следующие запуски. В общем, проблема там точно есть. 

 
Renat Fatkhullin:

Никогда не делайте TimeCurrent() как конечную дату, делайте TimeCurrent()+86400, чтобы гарантированно захватить все оконечные сделки.

TimeCurrent - это не точное последнее время, а "последнее известное при апдейтах время сервера", что не есть 100% точное время. Особенно на старте.

а +60 недостаточно? 
 

Посмотрел СБ, а там НЕТ HistorySelect и HistoryOrderGetTicket! Совсем!

Как же это работать-то будет?

//+------------------------------------------------------------------+
//| Select a deal on the index                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CDealInfo::SelectByIndex(const int index)
  {
   ulong ticket=HistoryDealGetTicket(index);
   if(ticket==0)
      return(false);
   Ticket(ticket);
//---
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Все больше убеждаюсь, что СБ использовать чревато - сталкиваешься с ограничениями (частичного исполнения так же нет).

Почему было изначально не использовать замечательную MQL4-ордерную языковую систему для СБ?

 
fxsaber:

Посмотрел СБ, а там НЕТ HistorySelect и HistoryOrderGetTicket! Совсем!

Как же это работать-то будет?

//+------------------------------------------------------------------+
//| Select a deal on the index                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CDealInfo::SelectByIndex(const int index)
  {
   ulong ticket=HistoryDealGetTicket(index);
   if(ticket==0)
      return(false);
   Ticket(ticket);
//---
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Все больше убеждаюсь, что СБ использовать черевато - сталкиваешься с ограничениями (частичного исполнения так же нет).

Почему было изначально не использовать замечательную MQL4-ордерную языковую систему для СБ?

Незнание не освобождает от ответственности. 

Класс CDealInfo служит для облегчения доступа к свойствам сделок. Но для доступа к сделкам, всегда все сначала запрашивают слепок истории через HistorySelect. 

Вы бы лучше больше примеров просматривали и статей читали, перед тем как писать откровенно нубские вопросы и делать выводы. 

 
Vladimir Karputov:

Незнание не освобождает от ответственности. 

Класс CDealInfo служит для облегчения доступа к свойствам сделок. Но для доступа к сделкам, всегда все сначала запрашивают слепок истории через HistorySelect. 

Вы бы лучше больше примеров просматривали и статей читали, перед тем как писать откровенно нубские вопросы и делать выводы. 

Я бы вам ответил в вашем же стиле, но за озвучивание мыслей о модераторе элементарно можно схватить бан.

Если есть ограничения в СБ, об этом можно и нужно говорить. 

1...174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762...3695
Новый комментарий