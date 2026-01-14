Ошибки, баги, вопросы - страница 1755
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2016.08.03 22:16HistoryOrderGetInteger(OrderTicket, ORDER_TIME_DONE_MSC) - возвращает ноль в тестере!
Ордера выставляются быстрее, чем пинг.
создает не полную таблицу истории. Сталкивался с этим только при первом вызове после захода на счет. Последующие - всю историю отдает.
Воспроизвести не получается. То работает, то нет. Проверьте, пожалуйста.
Никогда не делайте TimeCurrent() как конечную дату, делайте TimeCurrent()+86400, чтобы гарантированно захватить все оконечные сделки.
TimeCurrent - это не точное последнее время, а "последнее известное при апдейтах время сервера", что не есть 100% точное время. Особенно на старте.
Спасибо, так и буду делать. Но это точно не касается ошибки.
Логинился на счета, где совершены были сделки очень давно. Настолько давно, что вкладка История пустая (надо делать мышкой запрос на полную историю).
И вот с ними HistorySelect иногда ноль возвращал, иногда значение меньше на единицу, чем следующие запуски. В общем, проблема там точно есть.
Посмотрел СБ, а там НЕТ HistorySelect и HistoryOrderGetTicket! Совсем!
Как же это работать-то будет?
//| Select a deal on the index |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CDealInfo::SelectByIndex(const int index)
{
ulong ticket=HistoryDealGetTicket(index);
if(ticket==0)
return(false);
Ticket(ticket);
//---
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Все больше убеждаюсь, что СБ использовать чревато - сталкиваешься с ограничениями (частичного исполнения так же нет).
Почему было изначально не использовать замечательную MQL4-ордерную языковую систему для СБ?
Незнание не освобождает от ответственности.
Класс CDealInfo служит для облегчения доступа к свойствам сделок. Но для доступа к сделкам, всегда все сначала запрашивают слепок истории через HistorySelect.
Вы бы лучше больше примеров просматривали и статей читали, перед тем как писать откровенно нубские вопросы и делать выводы.
Я бы вам ответил в вашем же стиле, но за озвучивание мыслей о модераторе элементарно можно схватить бан.
Если есть ограничения в СБ, об этом можно и нужно говорить.