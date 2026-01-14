Ошибки, баги, вопросы - страница 1757
A100 под все найденный им ошибки нужно свою ветку. И чтобы СД ее периодически просматривал.
Добавлю: @Renat Fatkhullin описал способ привлечения нужных людей к решению задач. Им также пользоваться.
Ренат, Вам сейчас пришло сообщение?)
A100 может отдельную ветку по своим вопросам компилятора вести.
Очень правильно получится.
Сообщение пришло.
После обновления до билда 1463, перестал компилироваться код в ME и пропала расцветка. В сервисдеск писать?
Создайте или тикет или отдельную ветку со всеми деталями, пожалуйста. Но не здесь.
Все компилируется и расцвечивается. У нас перед выпуском тысячи тестов проходит компилятор.
Не могу ничего написать в ЛС. Пробовал через Хром и FF.
ME и пропала расцветка.
[подсветка ключевых слов кода] У меня такое было сразу после одного из недавних обновлений. После полной перезагрузки - восстановилось, сделайте PrintScreen - потом не воспроизвести будет
Какой смысл это делать, ведь это только у меня так произошло )))
Не только. Как раз сейчас получил тот же сюрприз. )
Какой смысл это делать, ведь это только у меня так произошло ))) В сервисдеск заявку отправил, ответа нет до сих пор. Сделал проще, что бы не портить себе нерв - удалил руками из Program Files все из каталога терминала и залил туда прошлый релиз, все восстановилось. Пусть топорно, но помогло и работу завершить смог. А то ощущение сложилось, что редактор перестал видеть компилятор )))
Это что касается подстветки (еще прежний build 1455). Видно что в последней строке const и new не подсвечены (файл .mqh). Закрыл файл - открыл - все восстановилось
Если сменить профиль в MT4, а потом обратно, то при закрытом рынке процессор начинает сильно грузиться - до 5%, после 18-25%.
