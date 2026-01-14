Ошибки, баги, вопросы - страница 1757

Новый комментарий
 
Alexey Kozitsyn:

A100 под все найденный им ошибки нужно свою ветку. И чтобы СД ее периодически просматривал.

Добавлю: @Renat Fatkhullin описал способ привлечения нужных людей к решению задач. Им также пользоваться. 

Ренат, Вам сейчас пришло сообщение?) 

A100 может отдельную ветку по своим вопросам компилятора вести.

Очень правильно получится.

Сообщение пришло.

 
coderex:
После обновления до билда 1463, перестал компилироваться код в ME и пропала расцветка. В сервисдеск писать?

Создайте или тикет или отдельную ветку со всеми деталями, пожалуйста. Но не здесь.

Все компилируется и расцвечивается. У нас перед выпуском тысячи тестов проходит компилятор.

 
fxsaber:

Не могу ничего написать в ЛС. Пробовал через Хром и FF.

Заявка #1602066 в СД.
 
coderex:
 ME и пропала расцветка.
[подсветка ключевых слов кода] У меня такое было сразу после одного из недавних обновлений. После полной перезагрузки - восстановилось, сделайте PrintScreen - потом не воспроизвести будет
 
A100:
[подсветка ключевых слов кода] У меня такое было сразу после одного из недавних обновлений. После полной перезагрузки - восстановилось, сделайте PrintScreen - потом не воспроизвести будет
Какой смысл это делать, ведь это только у меня так произошло ))) В сервисдеск заявку отправил, ответа нет до сих пор. Сделал проще, что бы не портить себе нерв - удалил руками из Program Files все из каталога терминала и залил туда прошлый релиз, все восстановилось. Пусть топорно, но помогло и работу завершить смог. А то ощущение сложилось, что редактор перестал видеть компилятор )))
 
coderex:
Какой смысл это делать, ведь это только у меня так произошло ))) 
Не только. Как раз сейчас получил тот же сюрприз. )
 
Mist13:
Не только. Как раз сейчас получил тот же сюрприз. )
Выше Ренат ответил, что у них все оттестировано многократно и все работает, а значит это какая то наша проблема. Поэтому не портя себе нервы, сделай откат обновления.
 
coderex:
Какой смысл это делать, ведь это только у меня так произошло ))) В сервисдеск заявку отправил, ответа нет до сих пор. Сделал проще, что бы не портить себе нерв - удалил руками из Program Files все из каталога терминала и залил туда прошлый релиз, все восстановилось. Пусть топорно, но помогло и работу завершить смог. А то ощущение сложилось, что редактор перестал видеть компилятор )))

Это что касается подстветки (еще прежний build 1455). Видно что в последней строке const и new не подсвечены (файл .mqh). Закрыл файл - открыл - все восстановилось

 

Если сменить профиль в MT4, а потом обратно, то при закрытом рынке процессор начинает сильно грузиться - до 5%, после 18-25%.

 
-Aleks-:

Если сменить профиль в MT4, а потом обратно, то при закрытом рынке процессор начинает сильно грузиться - до 5%, после 18-25%.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Renat Fatkhullin, 2016.11.04 16:11

Ветку пора закрывать - и делать отдельные темы под каждый вопрос.

Просьба не писать сюда больше - это категорически неэффективно.


1...175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764...3695
Новый комментарий