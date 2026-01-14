Ошибки, баги, вопросы - страница 1753

Vladislav Andruschenko:

Можно ли определить, средствами MQL, что у пользователя есть покупка продукта?

ну например: Купил человек советник, тут надо срочно сделать обновление, автор выкладывает советник который проверяет - куплена ли у пользователя эта программа, и только тогда работает.

Вот было бы интересно.  

А не средствами MQL как-то это можно определить?
 
:-) не знаю, не пробовал. 

написал средствами, чтобы уточнить. что WinApi не нужен.  

пробовал с FileExists - но как узнать лицензию ......... 

Я имел ввиду вообще без программирования. Писали бы при покупке, что куплен товар такой-то, ID такой то. И тот же ID покупателю.
 

Как-то можно заставить терминал откомпилировать mq4 файл автоматически, скопированный пользователем в папку, скажем, индикаторов? Я видел на форуме совет, что если в iCustom писать название индюка без расширения ex4, а mq4 при этом есть, то исходник должен автоматически скомпилироваться. Я такого не наблюдаю. Или может это фича MT5? Или это был баг, который пофиксили?

P.S. Про команду Refresh я в курсе. Это не автоматически. 

 

На БКС-реале только что такая ситуация с барами произошла

 

Видно, что это глюк баров, т.к. с тиками полный порядок. На Открытии такое же?

 

ЗЫ тиковая история bid/ask в порядке. А вот trades, по которым бары строятся - не смотрел. 

У открывашки все норм. Какой объем на свече?

Добавлено: хотя, по гистограмме видно, что не большой. 

 
Да, мелкий.

 

 

На RTS поправили, на Si - нет.

Ну и стоит ли доверять баровой истории даже на бирже, когда возникают такие ошибки, да еще задним числом баровая история правится брокером?

Советники, которые анализируют баровую историю (99% таких) на таком сбое (на бирже!) таких бы выкрутасов бы наставили.

Однозначно, только CopyTicks можно более-менее доверять при реал-торговле. 

Ну вот зачем Вы такие категоричные заявления делаете? Ну скакнул бар (кстати, а параметры OHLC бара были как на картинке?), что теперь на бары вообще не смотреть!? Мне кажется, сейчас гораздо более вероятно столкнуться с ошибками в CopyTicks().

И даже если советник откроет сделку на таком баре - ее можно оспорить у брокера/ДЦ. 

 
Эти параметры на скрине выше видны - совпадают, конечно.

И даже если советник откроет сделку на таком баре - ее можно оспорить у брокера/ДЦ. 

Так можно не доводить дело до такой нервотрепки!
