Можно ли определить, средствами MQL, что у пользователя есть покупка продукта?
ну например: Купил человек советник, тут надо срочно сделать обновление, автор выкладывает советник который проверяет - куплена ли у пользователя эта программа, и только тогда работает.
Вот было бы интересно.
А не средствами MQL как-то это можно определить?
:-) не знаю, не пробовал.
написал средствами, чтобы уточнить. что WinApi не нужен.
пробовал с FileExists - но как узнать лицензию .........
:-) не знаю, не пробовал.
написал средствами, чтобы уточнить. что WinApi не нужен.
пробовал с FileExists - но как узнать лицензию .........
Как-то можно заставить терминал откомпилировать mq4 файл автоматически, скопированный пользователем в папку, скажем, индикаторов? Я видел на форуме совет, что если в iCustom писать название индюка без расширения ex4, а mq4 при этом есть, то исходник должен автоматически скомпилироваться. Я такого не наблюдаю. Или может это фича MT5? Или это был баг, который пофиксили?
P.S. Про команду Refresh я в курсе. Это не автоматически.
На БКС-реале только что такая ситуация с барами произошла
На БКС-реале только что такая ситуация с барами произошла
У открывашки все норм. Какой объем на свече?
Добавлено: хотя, по гистограмме видно, что не большой.
Да, мелкий.
На RTS поправили, на Si - нет.
Ну и стоит ли доверять баровой истории даже на бирже, когда возникают такие ошибки, да еще задним числом баровая история правится брокером?
Советники, которые анализируют баровую историю (99% таких) на таком сбое (на бирже!) таких бы выкрутасов бы наставили.
Однозначно, только CopyTicks можно более-менее доверять при реал-торговле.
На RTS поправили, на Si - нет.
Ну вот зачем Вы такие категоричные заявления делаете? Ну скакнул бар (кстати, а параметры OHLC бара были как на картинке?), что теперь на бары вообще не смотреть!? Мне кажется, сейчас гораздо более вероятно столкнуться с ошибками в CopyTicks().
И даже если советник откроет сделку на таком баре - ее можно оспорить у брокера/ДЦ.
Эти параметры на скрине выше видны - совпадают, конечно.
И даже если советник откроет сделку на таком баре - ее можно оспорить у брокера/ДЦ.