Ошибки, баги, вопросы - страница 1761
Билд 1017 в метаедиторе при нажатии на F1 справка не работает...
Перевода в окне О программе нет все на забугорном языке.
Больше подробностей, пожалуйста.
Открываю мета едитор, выбираю любую предопределенную функцию например GetLastError() нажимаю F1 а справка не открывается
В логах эдитора что-нибудь есть ?
У меня специфическая ошибка, связанная с оптимизатором компилятора, похоже.
Большой код работает не так, как надо - тормозит только в Release (Debug - норм).
Через сутки танцев обнаружил, что если в одном месте закомментировать ObjectFind, то тормоза исчезают.
Однако, создать пример небольшого размера с такой же проблемой никак не получалось.
Попробовал в оригинальном коде ObjectFind оставить, но добавить перед/после ним/него банальный Print. И нет тормозов! Убираю Print - снова тормоза!
Похоже, оптимизатор компилятора заигрался. Писать в СД не представляю как, т.к. малый воспроизводящий код не получается создать. А большой - там черт ногу сломит.
Что можно сделать в такой ситуации? Кромсать большой код до тех пор, пока воспроизводится - наверное, вариант. Но проект состоит из множества библиотек. Уже сутки убил, больше не хочу.
Пишите в СервисДеск как есть.
Если Вы представите весь Ваш исходный код, то это сильно поможет нам локализовать проблему. После исследований присланные коды будут безвозвратно удалены.
MQL4. Решил сравнить iMA и iMAOnAray. Ниже код, где мне казалось, что оба способа рассчета должны дать одинаковый результат, но они не одинаковы.
void OnStart()
{
//---
double array[];
ArrayResize(array,Bars);
for(int i=0; i<Bars; i++)
array[i]=Open[i];
double result_iMAOnArray=iMAOnArray(array,0,20,0,MODE_SMA,1);
//---
double result_iMA=iMA(_Symbol,PERIOD_CURRENT,20,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,1);
//---
Print("result_iMAOnArray = ",result_iMAOnArray);
Print("result_iMA = ",result_iMA);
}
Че-то не могу понять, где я ошибаюсь. Буду признателен за помощь.
Билд 1491. Насколько я помню, во входных параметрах при выборе значения булевой переменной раньше был выпадающий список. Теперь же, чтобы изменить значение нужно дважды кликнуть по значению. Так и задумано или это баг?
Так задумано.
Не привычно. Но зато теперь при прокрутке списка параметров ненароком не прокрутишь этот список. А в тестере почему все так же осталось?
Если уж поменяли, то везде поменяйте.