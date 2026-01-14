Ошибки, баги, вопросы - страница 1761

Новый комментарий
 

Билд 1017 в метаедиторе при нажатии на F1 справка не работает...

Перевода в окне О программе нет все на забугорном языке. 

 
Vladimir Pastushak:

Билд 1017 в метаедиторе при нажатии на F1 справка не работает...

Больше подробностей, пожалуйста.

 
Alexander:

Больше подробностей, пожалуйста.

Открываю мета едитор, выбираю любую предопределенную функцию например GetLastError() нажимаю  F1 а справка не открывается
 
Vladimir Pastushak:
Открываю мета едитор, выбираю любую предопределенную функцию например GetLastError() нажимаю  F1 а справка не открывается

В логах эдитора что-нибудь есть ?

 
fxsaber:

У меня специфическая ошибка, связанная с оптимизатором компилятора, похоже.

Большой код работает не так, как надо - тормозит только в Release (Debug - норм).

Через сутки танцев обнаружил, что если в одном месте закомментировать ObjectFind, то тормоза исчезают.

Однако, создать пример небольшого размера с такой же проблемой никак не получалось.

Попробовал в оригинальном коде ObjectFind оставить, но добавить перед/после ним/него банальный Print. И нет тормозов! Убираю Print - снова тормоза!

Похоже, оптимизатор компилятора заигрался. Писать в СД не представляю как, т.к. малый воспроизводящий код  не получается создать. А большой - там черт ногу сломит.

Что можно сделать в такой ситуации? Кромсать большой код до тех пор, пока воспроизводится - наверное, вариант. Но проект состоит из множества библиотек. Уже сутки убил, больше не хочу.

Пишите в СервисДеск как есть.

Если Вы представите весь Ваш исходный код, то это сильно поможет нам локализовать проблему. После исследований присланные коды будут безвозвратно удалены.

 
Slawa:

Пишите в СервисДеск как есть.

Если Вы представите весь Ваш исходный код, то это сильно поможет нам локализовать проблему. После исследований присланные коды будут безвозвратно удалены.

Спасибо за ответ, отправлю полный код.
 

MQL4. Решил сравнить iMA и iMAOnAray. Ниже код, где мне казалось, что оба способа рассчета должны дать одинаковый результат, но они не одинаковы.

#property strict
void OnStart()
  {
//---
   double array[];
   ArrayResize(array,Bars);
   for(int i=0; i<Bars; i++)
      array[i]=Open[i];
  
   double result_iMAOnArray=iMAOnArray(array,0,20,0,MODE_SMA,1);
//---
   double result_iMA=iMA(_Symbol,PERIOD_CURRENT,20,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,1);
//---
   Print("result_iMAOnArray = ",result_iMAOnArray);
   Print("result_iMA = ",result_iMA);
  }


Че-то не могу понять, где я ошибаюсь. Буду признателен за помощь.

[Удален]  
Билд 1491. Насколько я помню, во входных параметрах при выборе значения булевой переменной раньше был выпадающий список. Теперь же, чтобы изменить значение нужно дважды кликнуть по значению. Так и задумано или это баг?
 
Alexey Kozitsyn:
Билд 1491. Насколько я помню, во входных параметрах при выборе значения булевой переменной раньше был выпадающий список. Теперь же, чтобы изменить значение нужно дважды кликнуть по значению. Так и задумано или это баг?
Так задумано.
[Удален]  
Anton:
Так задумано.

Не привычно. Но зато теперь при прокрутке списка параметров ненароком не прокрутишь этот список. А в тестере почему все так же осталось?

Если уж поменяли, то везде поменяйте. 

1...175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768...3695
Новый комментарий