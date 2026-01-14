Ошибки, баги, вопросы - страница 1762

При работе с хранилищем получаю ошибку "File '' is out of date (170004). Что это значит?

@Vladimir Karputov у Вас ведь было нечто подобное? Как решали?

Вопрос решен:

Файл был изменен сразу в двух терминалах. Похоже вначале нужно получить изменения из хранилища - файлы будут слиты, затем - добавить изменения в хранилище.

 

MT4 build 1017 скачался, но при запуске прекращает свою работу с ошибкой:

 MT4 build 1017 stopped

Это происходит и при автоматическом обновлении, и при ручном запуске нового файла terminal.exe. Скаченные файлы были удалены вручную и при новом запуске MT4 скачивались повторно - результат тот же.

Ошибка наблюдается на разных компьютерах, Windows 7 Enterprise Edition with Service Pack 1, 32 и 64 bit, запуск от имени пользователя, входящего в группу Administrators, UAC по умолчанию, terminal.exe расположен на несистемном диске, каталог данных расположен на системном диске в каталоге Users\имя_пользователя\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\... (по умолчанию). Log-файл прилагаются.

В индекс ("Указатель") CHM по MQL5 не добавлены классы и методы стандартной библиотеки, отчего по F1 справку по классу или методу вызвать нельзя, приходится искать во вкладке "Поиск" или по содержанию.
 
Какие индикаторы/эксперты были на чартах во время обновления ?
 
Не запущены ни эксперты, ни индикаторы.

Как я уже писал, даже если скаченный файл terminal.exe поместить в любой каталог и запустить, он работать не будет, а покажет такую же ошибку. 

 
Оформляйте заявку в сервисдеск, пожалуйста.
 
Заявка #1625482.

Сегодня доступно обновление MT4 build 1018, оно тоже не работает, так же, как и 1017.

Кстати, я 6 сентября 2016 года подавал заявку в сервисдеск #1556341 о том, что не работает функция WebRequest в советниках, запущенных на витуальном хостинге MetaQuotes. Есть продвижение по этой заявке?

 
Спасибо. В процессе.
 

прикольно

 

Кто-то один не докачал))
