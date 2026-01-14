Ошибки, баги, вопросы - страница 1725

A100:
Это не совсем упрощение. В исходном варианте MACRO+2*f+g1+g2=5 - у вас: MACRO+2*f+2*g1+2*g2=7.
Не понял, почему не один вызов f? Те же яйца, но вид сбоку предложил выше Sergey Dzyublik.
 
RickD:
Интересно - по какой причине так сделано ...
Я понимаю, если мудрить с асинхронным OrderSendAsync, то можно обрабатывать и OnTrade и OnTradeTransaction. C OrderSend хотелось бы простого поведения, как в  MT4. Вызвал и на выходе получил уже измененные открытые позиции и историю.
Есть тонкий момент. Если запомнить текущее состояние в глобальной переменной и ожидание изменения состояния будет достаточно долго и трейдер умудрится успеть изменить параметры эксперта, то глобальные переменные обнулятся и состояние сбросится.
В этом и есть та самая уязвимость, которую можно получить от необходимости упомянутого запоминания.
 
RickD:
А что возвращает GetLastError() ?

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

4806

Запрошенные данные не найдены


"Хэндл" индикатора получен, а данные "не найдены" при попытке копирования.
 
fxsaber:

У меня проект из десятков mqh. Все они лежат в разных папках. И некоторые mqh имеют одно и то же название, но разный путь (билды всякие, короче).

Но при компилировании в логе показываются названия mqh-файлов БЕЗ путей! Добавьте, пожалуйста.

И еще здесь
0 error(s), 0 warning(s), compile time: 82 msec         1       1
не хватает информации, сколько файлов в проекте.
  
2016.10.11 11:35:50.170 Books   invalid book item[Si-12.16,buy,63170.00000,-100]
 
A100:

А чем предыдущие значки не угодили? Те как то повеселее были

В ленте такие же.
 
Как в МТ5 задать цвет стрелок для сделок на чарте (в частности в тестере)?
 
Перегрузка макросов планируется?
#define MACRO(A) A
#define MACRO(A,B) A B

#undef и #ifdef MACRO относилось бы сразу ко всем перегрузкам.

