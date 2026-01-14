Ошибки, баги, вопросы - страница 1725
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это не совсем упрощение. В исходном варианте MACRO+2*f+g1+g2=5 - у вас: MACRO+2*f+2*g1+2*g2=7.
Интересно - по какой причине так сделано ...
Я понимаю, если мудрить с асинхронным OrderSendAsync, то можно обрабатывать и OnTrade и OnTradeTransaction. C OrderSend хотелось бы простого поведения, как в MT4. Вызвал и на выходе получил уже измененные открытые позиции и историю.
Есть тонкий момент. Если запомнить текущее состояние в глобальной переменной и ожидание изменения состояния будет достаточно долго и трейдер умудрится успеть изменить параметры эксперта, то глобальные переменные обнулятся и состояние сбросится.
А что возвращает GetLastError() ?
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
4806
Запрошенные данные не найдены
"Хэндл" индикатора получен, а данные "не найдены" при попытке копирования.
У меня проект из десятков mqh. Все они лежат в разных папках. И некоторые mqh имеют одно и то же название, но разный путь (билды всякие, короче).
Но при компилировании в логе показываются названия mqh-файлов БЕЗ путей! Добавьте, пожалуйста.
А чем предыдущие значки не угодили? Те как то повеселее были
А чем предыдущие значки не угодили? Те как то повеселее были
#undef и #ifdef MACRO относилось бы сразу ко всем перегрузкам.