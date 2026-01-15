Ошибки, баги, вопросы - страница 2719
Конструктор только из-за того, что без него const-поле не инициализировать. Структура или класс - без разницы. Главное, чтобы был объект.
Дело ваше.
Не думал, что const-поля противоречат общей практике.
Нет )), просто подумал, что надо вот прям на структурах. Зачем тогда какие-то костыли? Вполне элегантно, сделать массив, обойти в цикле и сделать сет(). Если в логике будет ошибка (повторный вызов где-то), то получите аварийное завершение.
Не думаю, что со своим уставом стоит лезть в чужое болото.
Наркоман? fxsaber попросил совета, я ответил.
По-моему, поля, которые после создания никогда не будут (и не должны) меняться, логично прописывать const.
Нет. Константные поля делают в очень редких случаях. И не для простых типов.
Будьте попроще и к вам потянутся...
Простой пример. Нужно иметь массив МАшек с заданными периодами.
Каждая МАшка - объект одного типа. Понятно, МАшка однозначно задается периодом. Поэтому логично его сделать const.
ЗЫ В других языках делают просто массив указателей. В MQL такой свободы нет.
Вы знаете как устроен оптимизатор и компилятор MQL?
Откуда такая уверенность, что const поля простых типов не используется для этих целей?