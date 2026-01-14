Ошибки, баги, вопросы - страница 1679
Хорошо бы в потомках его тоже сделать private. Для лучшего понимания. Не суть, короче.
В потомках его вызывать надо. )
Вся фишка как раз в том, что не надо. См. мой пример.
Ошибка в индикаторных буферах
Результат в логе
Отладчик при этом упорно говорит, что Buf.Buffer ВСЕГДА - dynamic array[0],I. Т.е. индикаторный буфер. Но нулевого размера, как оказывается.
Оказалось, что дебагер больше пишет в лог, чем релиз. Релиз не сообщает таких вещейНеужели в MT5 индикаторный буфер можно задать только один раз?
А зачем такие сложности, если не секрет? Ну, кроме интереса изысканий, конечно.
Вместо вот этого (что, кстати, в принципе неправильно, потому что переинициализация может потребоваться и в процессе работы, а не только при запуске):
Просто вот так:
А зачем такие сложности, если не секрет? Ну, кроме интереса изысканий, конечно.
У меня возникают случаи, когда динамический массив, закрепленный, как индикаторный буфер, удаляется. Тогда нужно создать снова динамический массий и назначить его индикаторным буфером. Дебагер показывает, что он назначается. Но только размер его нулевой. Это же ошибка.
Проблема старая, как оказалось
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как скрыть сообщение "Indicator buffer #x detached"
Konstantin Ivanov, 2015.02.17 21:18
В своем индикаторе я храню массивы-буферы в экземплярах объекта.
При удалении объекта в OnDeinit(), для всех массивов привязанных к буферам (SetIndexBuffer()) отображается сообщение:
"Indicator buffer #x detached"
Как отсоединить массив от буфера без такого сообщения?
Или как скрыть это сообщение?
Находил ветку http://forum.mql4.com/63975, но предложенный вариант сохранения буферов в глобальном контексте мне не подходит.
И мне тоже не подходит вариант сохранения буферов в глобальном контексте. Интересно, что в MT4 все работает.
статья Пошаговое руководство по написанию советников в MQL5 для начинающих Имеется код:
Разве При трех знаках не надо делить?
Сейчас приходится городить уродливые вещи:
Для внутренних инлайниющихся функций не предлагаю, но для импортированных функций это ведь должно быть безопасно.