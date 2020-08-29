invalid book transaction

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2016.09.06 20:53:40.772 Books   invalid book transaction [UCAD-9.16,sell,1.28360,300][buys: 6, sells: 23, depth: 20]
2016.09.06 20:54:04.708 Books   invalid book transaction [Eu-12.16,sell,76007.00000,0][buys: 29, sells: 0, depth: 20]
2016.09.06 20:54:11.116 Books   invalid book transaction [UCAD-9.16,buy,1.28320,0][buys: 6, sells: 23, depth: 20]
2016.09.06 20:54:23.466 Books   invalid book transaction [Eu-12.16,sell,76007.00000,0][buys: 28, sells: 0, depth: 20]
2016.09.06 20:54:40.580 Books   invalid book transaction [AUDU-9.16,buy,0.76780,-300][buys: 21, sells: 15, depth: 20]
2016.09.06 20:54:50.605 Books   invalid book transaction [AUDU-9.16,buy,0.76780,-300][buys: 21, sells: 15, depth: 20]
2016.09.06 20:55:07.786 Books   invalid book transaction [UCAD-9.16,buy,1.28320,0][buys: 5, sells: 23, depth: 20]
2016.09.06 20:55:11.491 Books   invalid book transaction [TATN-12.16,buy,33073.00000,0][buys: 21, sells: 18, depth: 20]
2016.09.06 20:55:38.125 Books   invalid book transaction [UCAD-9.16,buy,1.28310,0][buys: 5, sells: 23, depth: 20]
2016.09.06 20:55:38.635 Books   invalid book transaction [CHMF-9.16,buy,77073.00000,0][buys: 23, sells: 17, depth: 20]
2016.09.06 20:55:47.454 Books   invalid book transaction [TATN-12.16,sell,34949.00000,6][buys: 22, sells: 18, depth: 20]
2016.09.06 20:55:51.162 Books   invalid book transaction [Eu-12.16,sell,76007.00000,0][buys: 29, sells: 0, depth: 20]
2016.09.06 20:55:53.269 Books   invalid book transaction [Eu-12.16,sell,76007.00000,0][buys: 29, sells: 0, depth: 20]

Раньше не было, появилось сегодня (реал).

Что это? 

 
prostotrader:

Раньше не было, появилось сегодня (реал).

Что это? 

Дайте, пожалуйста, воспроизводимый код. Утром запущу на реале.
 
Karputov Vladimir:
Дайте, пожалуйста, воспроизводимый код. Утром запущу на реале.
Никакого кода нет (выше приведён лог терминала, а не советника), просто эти символы добавлены в Обзор рынка.
 
prostotrader:
Никакого кода нет (выше приведён лог терминала, а не советника), просто эти символы добавлены в Обзор рынка.
Добавил. Ошибок во вкладке "Журнал" терминала нет. А у Вас ни кто не обращается к стакану?
 
Karputov Vladimir:
Добавил. Ошибок во вкладке "Журнал" терминала нет. А у Вас ни кто не обращается к стакану?

Конечно есть обращения к стаканам, но это всегда работало, а сегодня нет

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Test.mq5 |
//|                                                   Copyright 2016 |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Get Stakan values function                                |
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool GetBookValues(const string a_symbol,double &sell_price,double &buy_price,
                     long &sell_vol,long &buy_vol)
  {
   MqlBookInfo book_price[];
   if(MarketBookGet(a_symbol,book_price))
     {
      int size=ArraySize(book_price);
      //---    
      if(size>0)
        {
          return(true);
        }
     }
   return( false );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
  {
   if(symbol==Symbol())
     {
      double ask,bid;
      long ask_volume, bid_volume;
      if (GetBookValues(Symbol(),ask,bid,ask_volume,bid_volume))
        {
        }
     }

  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

Понятно, МТ5 переглючило :(

 

 
 
При работе со стаканом нужно обязательно использовать MarketBookAdd и MarketBookRelease.
 
Karputov Vladimir:
При работе со стаканом нужно обязательно использовать MarketBookAdd и MarketBookRelease.

Не смешно. 

 
prostotrader:

Понятно, МТ5 переглючило :(

Впечатление сырости усиливается.
 

Build 1401. Тики уже идут минуты две, а во вкладке "Журнал" действительно сыплются ошибки:

2016.09.07 10:02:02.578 Books   invalid book transaction [CHMF-9.16,buy,72914.00000,1][buys: 21, sells: 15, depth: 20]
2016.09.07 10:02:07.574 Books   invalid book transaction [UCAD-9.16,buy,1.28380,-1000][buys: 6, sells: 24, depth: 20]
2016.09.07 10:02:13.985 Books   invalid book transaction [TATN-12.16,buy,30700.00000,0][buys: 21, sells: 16, depth: 20]
2016.09.07 10:02:39.871 Books   invalid book transaction [UCAD-9.16,buy,1.28400,0][buys: 5, sells: 24, depth: 20]
2016.09.07 10:03:02.312 Books   invalid book transaction [Eu-12.16,buy,74370.00000,200][buys: 25, sells: 0, depth: 20]
2016.09.07 10:03:10.312 Books   invalid book transaction [UCAD-9.16,sell,1.28420,0][buys: 7, sells: 23, depth: 20]
2016.09.07 10:03:25.909 Books   invalid book transaction [CHMF-9.16,sell,78210.00000,0][buys: 21, sells: 14, depth: 20]
2016.09.07 10:03:41.357 Books   invalid book transaction [UCAD-9.16,buy,1.28420,1000][buys: 6, sells: 24, depth: 20]
2016.09.07 10:04:13.790 Books   invalid book transaction [UCAD-9.16,sell,1.28440,0][buys: 6, sells: 23, depth: 20]
2016.09.07 10:04:44.597 Books   invalid book transaction [UCAD-9.16,sell,1.28430,0][buys: 6, sells: 23, depth: 20]
2016.09.07 10:05:20.347 Books   invalid book transaction [Eu-12.16,sell,76007.00000,0][buys: 25, sells: 0, depth: 20]
2016.09.07 10:05:21.065 Books   invalid book transaction [UCAD-9.16,sell,1.28430,0][buys: 6, sells: 22, depth: 20]

 Код проверочный:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Test.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   if(!MarketBookAdd(Symbol()))
     {
      Print("Error MarketBookAdd ",Symbol());
      return(INIT_FAILED);
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   if(!MarketBookRelease(Symbol()))
      Print("Error MarketBookRelease ",Symbol());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
  {
//---
   if(symbol==Symbol())
     {
      double ask,bid;
      long ask_volume,bid_volume;
      if(GetBookValues(Symbol(),ask,bid,ask_volume,bid_volume))
        {
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Get Stakan values function                                |
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool GetBookValues(const string a_symbol,double &sell_price,double &buy_price,
                   long &sell_vol,long &buy_vol)
  {
   MqlBookInfo book_price[];
   if(MarketBookGet(a_symbol,book_price))
     {
      int size=ArraySize(book_price);
      //---    
      if(size>0)
        {
         for(int i=0;i<size;i++)
           {
            Comment(IntegerToString(i)+":",DoubleToString(book_price[i].price,Digits())
                    +"    Volume= "+DoubleToString(book_price[i].volume,Digits()),
                    " type = ",EnumToString(book_price[i].type));
           }
         return(true);
        }
     }
   return( false );
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 

Добавлено:

по "RTS-9.16" таких ошибок нет. 

Файлы:
Test.mq5  3 kb
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