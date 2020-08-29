invalid book transaction
prostotrader:Дайте, пожалуйста, воспроизводимый код. Утром запущу на реале.
Раньше не было, появилось сегодня (реал).
Что это?
Karputov Vladimir:Никакого кода нет (выше приведён лог терминала, а не советника), просто эти символы добавлены в Обзор рынка.
Дайте, пожалуйста, воспроизводимый код. Утром запущу на реале.
Дайте, пожалуйста, воспроизводимый код. Утром запущу на реале.
prostotrader:Добавил. Ошибок во вкладке "Журнал" терминала нет. А у Вас ни кто не обращается к стакану?
Никакого кода нет (выше приведён лог терминала, а не советника), просто эти символы добавлены в Обзор рынка.
Никакого кода нет (выше приведён лог терминала, а не советника), просто эти символы добавлены в Обзор рынка.
Karputov Vladimir:
Добавил. Ошибок во вкладке "Журнал" терминала нет. А у Вас ни кто не обращается к стакану?
Добавил. Ошибок во вкладке "Журнал" терминала нет. А у Вас ни кто не обращается к стакану?
Конечно есть обращения к стаканам, но это всегда работало, а сегодня нет
//+------------------------------------------------------------------+ //| Test.mq5 | //| Copyright 2016 | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2016" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Get Stakan values function | //+------------------------------------------------------------------+ bool GetBookValues(const string a_symbol,double &sell_price,double &buy_price, long &sell_vol,long &buy_vol) { MqlBookInfo book_price[]; if(MarketBookGet(a_symbol,book_price)) { int size=ArraySize(book_price); //--- if(size>0) { return(true); } } return( false ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| BookEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnBookEvent(const string &symbol) { if(symbol==Symbol()) { double ask,bid; long ask_volume, bid_volume; if (GetBookValues(Symbol(),ask,bid,ask_volume,bid_volume)) { } } } //+------------------------------------------------------------------+
При работе со стаканом нужно обязательно использовать MarketBookAdd и MarketBookRelease.
Karputov Vladimir:
При работе со стаканом нужно обязательно использовать MarketBookAdd и MarketBookRelease.
При работе со стаканом нужно обязательно использовать MarketBookAdd и MarketBookRelease.
Не смешно.
prostotrader:Впечатление сырости усиливается.
Понятно, МТ5 переглючило :(
Build 1401. Тики уже идут минуты две, а во вкладке "Журнал" действительно сыплются ошибки:
2016.09.07 10:02:02.578 Books invalid book transaction [CHMF-9.16,buy,72914.00000,1][buys: 21, sells: 15, depth: 20] 2016.09.07 10:02:07.574 Books invalid book transaction [UCAD-9.16,buy,1.28380,-1000][buys: 6, sells: 24, depth: 20] 2016.09.07 10:02:13.985 Books invalid book transaction [TATN-12.16,buy,30700.00000,0][buys: 21, sells: 16, depth: 20] 2016.09.07 10:02:39.871 Books invalid book transaction [UCAD-9.16,buy,1.28400,0][buys: 5, sells: 24, depth: 20] 2016.09.07 10:03:02.312 Books invalid book transaction [Eu-12.16,buy,74370.00000,200][buys: 25, sells: 0, depth: 20] 2016.09.07 10:03:10.312 Books invalid book transaction [UCAD-9.16,sell,1.28420,0][buys: 7, sells: 23, depth: 20] 2016.09.07 10:03:25.909 Books invalid book transaction [CHMF-9.16,sell,78210.00000,0][buys: 21, sells: 14, depth: 20] 2016.09.07 10:03:41.357 Books invalid book transaction [UCAD-9.16,buy,1.28420,1000][buys: 6, sells: 24, depth: 20] 2016.09.07 10:04:13.790 Books invalid book transaction [UCAD-9.16,sell,1.28440,0][buys: 6, sells: 23, depth: 20] 2016.09.07 10:04:44.597 Books invalid book transaction [UCAD-9.16,sell,1.28430,0][buys: 6, sells: 23, depth: 20] 2016.09.07 10:05:20.347 Books invalid book transaction [Eu-12.16,sell,76007.00000,0][buys: 25, sells: 0, depth: 20] 2016.09.07 10:05:21.065 Books invalid book transaction [UCAD-9.16,sell,1.28430,0][buys: 6, sells: 22, depth: 20]
Код проверочный:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Test.mq5 | //| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- if(!MarketBookAdd(Symbol())) { Print("Error MarketBookAdd ",Symbol()); return(INIT_FAILED); } //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- if(!MarketBookRelease(Symbol())) Print("Error MarketBookRelease ",Symbol()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| BookEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnBookEvent(const string &symbol) { //--- if(symbol==Symbol()) { double ask,bid; long ask_volume,bid_volume; if(GetBookValues(Symbol(),ask,bid,ask_volume,bid_volume)) { } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Get Stakan values function | //+------------------------------------------------------------------+ bool GetBookValues(const string a_symbol,double &sell_price,double &buy_price, long &sell_vol,long &buy_vol) { MqlBookInfo book_price[]; if(MarketBookGet(a_symbol,book_price)) { int size=ArraySize(book_price); //--- if(size>0) { for(int i=0;i<size;i++) { Comment(IntegerToString(i)+":",DoubleToString(book_price[i].price,Digits()) +" Volume= "+DoubleToString(book_price[i].volume,Digits()), " type = ",EnumToString(book_price[i].type)); } return(true); } } return( false ); } //+------------------------------------------------------------------+
Добавлено:
по "RTS-9.16" таких ошибок нет.
Файлы:
Test.mq5 3 kb
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