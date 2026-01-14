Ошибки, баги, вопросы - страница 164
То есть тестер должен автоматически загрузить список прошлых прогонов во вкладку "Результаты оптимизации" и продолжить оптимизацию с того места где остановился?
tester\cache\<ea_name>.<symbol>.<period>.<mode>.xml
В инициализации советника есть код:
Несколько раз получал ошибку 4102 (на разных машинах). С чем это может быть связано? Build 338, 342.
Такая же инициализация используется в советнике на чемпионате 2010, там таких ошибок нет.
Уже давно заметил следующее неудобство (или ошибка). Запускаю тестер на оптимизацию и сразу же оставляю компьютер. Экран через 5 мин. гаснет (так настроен ноут). Возвращаюсь, скажем, через 30 мин. Процесс оптимизации оказывается все эти 30 мин. стоял и только после включения экрана возобновляется. Кстати ранее на этом месте падал терминал.
Похоже на то, что ноут уходит в ждущий/спящий режим. Само по себе выключение дисплея никак не должно отражаться на том, работают ли программы...
" Экран через 5 мин. гаснет (так настроен ноут)". Визуально "затемнить" от сети через 5 мин. отличается от "отключить" через 5 мин.? Не написано, в каком режиме работает ноут - от сети или от батареи. Стабильно ли электропитание?
Экзотическая версия: проблемы электросети -> ноут переходит на батареи -> уходит в спящий режим.