Ошибки, баги, вопросы - страница 164

Новый комментарий
 
sergey1294:
То есть тестер должен автоматически загрузить список прошлых прогонов во вкладку "Результаты оптимизации" и продолжить оптимизацию с того места где остановился?
Примерно так. Тестер сначала обращается в файловый кеш. Если там есть запись, соответствующая тестируемому набору параметров, то она и используется в качестве результата
 
stringo:
tester\cache\<ea_name>.<symbol>.<period>.<mode>.xml
Спасибо!
 

В инициализации советника есть код:

...
bool   EST;              // EventSetTimer result
...
int OnInit()
  {
   EST = EventSetTimer(3600);
   if (!EST) {
     Comment("Error: EventSetTimer= ", GetLastError());
     Print("Error: EventSetTimer= ", GetLastError());
     
   }

Несколько раз получал ошибку 4102 (на разных машинах). С чем это может быть связано? Build 338, 342.

Такая же инициализация используется в советнике на чемпионате 2010, там таких ошибок нет.

 
Ashes:

В инициализации советника есть код:

Несколько раз получал ошибку 4102 (на разных машинах). С чем это может быть связано? Build 338, 342.

Такая же инициализация используется в советнике на чемпионате 2010, там таких ошибок нет.

https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782
Запуск индикатора по таймеру
Запуск индикатора по таймеру
  • www.mql5.com
} Как можно либо с генерировать событие Calculate либо вызвать функцию OnCalculate(.
 
Kos:
https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782
Спасибо. Похоже, так ничего и не придумали вместо проверки готовности графика в коде...
 

Уже давно заметил следующее неудобство (или ошибка). Запускаю тестер на оптимизацию и сразу же оставляю компьютер. Экран через 5 мин. гаснет (так настроен ноут). Возвращаюсь, скажем, через 30 мин. Процесс оптимизации оказывается все эти 30 мин. стоял и только после включения экрана возобновляется. Кстати ранее на этом месте падал терминал.  

 
Erm955:

Уже давно заметил следующее неудобство (или ошибка). Запускаю тестер на оптимизацию и сразу же оставляю компьютер. Экран через 5 мин. гаснет (так настроен ноут). Возвращаюсь, скажем, через 30 мин. Процесс оптимизации оказывается все эти 30 мин. стоял и только после включения экрана возобновляется. Кстати ранее на этом месте падал терминал.  

Похоже на то, что ноут уходит в ждущий/спящий режим. Само по себе выключение дисплея никак не должно отражаться на том, работают ли программы...
 
Ashes:
Похоже на то, что ноут уходит в ждущий/спящий режим. Само по себе выключение дисплея никак не должно отражаться на том, работают ли программы...

 

 

 
Erm955:

 

 

 

" Экран через 5 мин. гаснет (так настроен ноут)". Визуально "затемнить" от сети через 5 мин. отличается от "отключить" через 5 мин.? Не написано, в каком режиме работает ноут - от сети или от батареи. Стабильно ли электропитание?

Экзотическая версия: проблемы электросети -> ноут переходит на батареи -> уходит в спящий режим.

 
Если программа останавливается, значит операционка спит. Другого не дано.
1...157158159160161162163164165166167168169170171...3695
Новый комментарий